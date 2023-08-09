Среда, 9 Августа 2023 10:04

АрмИнфоТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в рамках "14-й конференции послов" в Анкаре в очередной раз подтвердил участие Турции на стороне Азербайджана в агрессии против Арцаха осенью 2020 года.

"Благодаря солидарности, которую мы продемонстрировали вместе с Азербайджаном, Нагорный Карабах был "освобожден", и на Южном Кавказе появилась возможность для постоянного мира и стабильности", - отметил он.

Вместе с тем, Эрдоган отметил особую роль Турции в современном мире. "Турция в наши времена превратилась в страну, участие которой стала необходимостью во многих критических вопросах. Наша цель - путем диалога и дипломатии создать зону мира, стабильности и процветания вокруг нашей страны", - сказал турецкий лидер.