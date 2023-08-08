Вторник, 8 Августа 2023 21:10

АрмИнфо. Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Керим Велиев встретился в Баку с делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турции Исмаилом Гюнайдыном.

Как сообщает пресс-служба Минобороны АР, стороны особо отметили развитие взаимодействия между армиями двух стран и сотрудничества в области военной разведки. На встрече были обсуждены перспективы развития азербайджано-турецкого военного сотрудничества и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.