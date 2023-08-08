Вторник, 8 Августа 2023 19:44

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян сегодня направил акторам международного сообщества обращение с надеждой на принятие срочных мер для предотвращения геноцида народа Арцаха и снятия блокады.

Как сообщает пресс-служба главы Республики Арцах, в своем срочном послании Арутюнян предупредил, что прямо сейчас народ Республики Арцах подвергается геноциду и стоит перед реальной угрозой уничтожения и лишения Родины.

В послании, в частности, говорится:

В целях контроля над единственной дорогой, проходящей через Лачинский коридор и соединяющей Арцах с Арменией и внешним миром, власти Азербайджана инициировали и спланировали постановку, стартовавшую 12 декабря 2022 года под видом «экологической» демонстрации, что на самом деле было лишь прелюдией к преступлению геноцида, которое приобрело официальный и системный характер с незаконной установкой 23 апреля 2023 года азербайджанского пропускного пункта в Лачинском коридоре. 15 июня Азербайджан полностью перекрыл проходящую через Лачинский коридор дорогу, взяв 120-тысячное население Республики Арцах в полную осаду. Вот уже почти восемь месяцев население Арцаха лишено возможности беспрепятственного и двустороннего передвижения по Лачинскому коридору и около двух месяцев – поставок продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых товаров, осуществлявшихся миротворческими силами РФ и Международным Комитетом Красного Креста (МККК). Действия Азербайджана нарушают не только всеобщие международные правовые нормы, но и конкретные международные правовые акты относительно Лачинского коридора, в числе которых также 6-й пункт Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, юридически обязательные решения Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека о необходимости разблокирования Лачинского коридора.

Блокада Лачинского коридора не является единичным эпизодом: ее следует рассматривать как составную часть спланированной широкомасштабной и скоординированной политики Азербайджана, направленной на уничтожение народа Арцаха как такового. Блокада Арцаха является прямым продолжением военной агрессии, развязанной Азербайджаном в 2020 году при непосредственном участии Турции и террористических организаций с Ближнего Востока. Азербайджан последовательно проводит политику силового подавления права народа Арцаха на самоопределение, сопровождая свои действия применением силы и массовыми нарушениями прав человека. Конечной целью этой политики является изгнание народа Арцаха со своей исторической родины и закрытие вопроса права народа Арцаха на самоопределение.

В том же контексте необходимо рассматривать и посягательства Азербайджана на государственность Арцаха, поскольку важнейшим условием и средством сохранения народа Арцаха и его многовековых традиций, ценностей, культуры, а также естественного развития является наличие национального государства, обладающего международно-правовой субъектностью.

Спустя более двух лет после объявления перемирия, не сумев достигнуть своей преступной цели – деарменизировать Арцах военным путем, Азербайджан продолжает предпринимать последовательные попытки для достижения своих преступных целей не силовыми, однако не менее бесчеловечными методами. Установка незаконного пропускного пункта в Лачинском коридоре, очевидной преступной целью которого было преднамеренное ограничение, а затем и вовсе полное прекращение гуманитарных грузоперевозок, осуществляемых для обеспечения нормальной жизнедеятельности народа Арцаха, стала в арсенале Азербайджана новым видом оружия против народа Арцаха. Непосредственной жертвой этого незаконно установленного пропускного пункта стал гражданин Республики Арцах Вагиф Хачатрян, которого азербайджанские военнослужащие похитили при перемещении в сопровождении МККК, грубо нарушив нормы международного гуманитарного права.

Азербайджанская сторона, пытаясь скрыть свои геноцидальные намерения, предлагает ложные альтернативы якобы с целью смягчения созданной ею же гуманитарной катастрофы. Нынешняя крайне сложная ситуация, для выхода из которой Арцаху крайне необходима международная как гуманитарная, так и политическая поддержка, является прямым следствием незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора и фактической осады народа Арцаха. Азербайджан пытается таким образом создать иллюзию, что Арцах нежизнеспособен и зависит от внешней помощи. Навязываемым же предложением о помощи власти Азербайджана стремятся подчинить себе Арцах и его народ.

Тем не менее, не нужно впадать в заблуждение: предложение о доставке в Арцах гуманитарных грузов из Азербайджана является еще одним средством реализации преступной программы Азербайджана, которая приведет к навязыванию своей воли, попранию человеческого достоинства и другим преступным последствиям подчинения народа Арцаха Азербайджану. Подобными действиями Азербайджан преследует цель предотвратить нормальное развитие Арцаха и повышение уровня жизни народа.

Власти Азербайджана не скрывают, что их целью является изгнание армянского населения Арцаха с родины. Соответственно, выдвигая концепцию предполагаемого урегулирования конфликта и пакет предложений, представленный на ее основе, Азербайджан пытается под завесой переговоров скрыть этот новый путь реализации своего геноцидального намерения.

Продвигаемая азербайджанскими властями сфабрикованная повестка диалога Степанакерт-Баку на самом деле является попыткой легитимизировать преступные действия Азербайджана. Любой призыв к поощрению участия Арцаха в подобных переговорах без посредников и действенных гарантий мы воспринимаем как поддержку реализации геноцидальной политики Азербайджана. Участие Арцаха в каких-либо подобных переговорах на этих условиях будет признанием и легализацией завуалированной программы реализации геноцидальных намерений Азербайджана.

Для результативности и легитимности переговоров необходимо обеспечить как минимум соблюдение сторонами норм международного права. При этом как предложения, направленные на урегулирование самого конфликта, так и возможные последствия их реализации должны быть созвучны принципам международного права и общечеловеческим ценностям. Все это, однако, до сих пор успешно и безнаказанно нарушается со стороны Азербайджана.

Арцах в свою очередь всегда выступал и продолжает выступать за начало жизнеспособных и предметных переговоров, критерии которых будут соответствовать всеобщим принципам справедливости, достоинства и равенства.

Наша непоколебимая позиция заключается в том, что для переговоров в первую очередь необходимо обеспечить благоприятные и равные условия, а затем приступить к согласованию международного механизма, который будет наделен соответствующим международным мандатом и определит критерии переговорного процесса, основываясь на нормах международного права и международной практике. В противном случае предложение о ведении переговоров со стороной, не отступающей от своего преступного намерения уничтожить другую сторону любыми средствами, будь то военными, экономическими или политическими, не может быть предметом обсуждения.

В актах Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека, периодических призывах и заявлениях международных структур, отдельных государств и организаций все без исключения констатируют факт незаконной блокады Лачинского коридора и подчеркивают необходимость восстановления свободного передвижения по коридору, однако никаких действенных и конкретных шагов в этом направлении не предпринимается. Между тем, умышленное создание Азербайджаном невыносимых условий жизни с целью физического уничтожения населения Арцаха является не чем иным, как преступлением геноцида, состоящим из преступных намерений и четких действий. Это также констатируют ведущие международные эксперты, к примеру, первый генеральный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо в своем последнем всеобъемлющем докладе. Предотвращение преступления геноцида является всеобщим обязательством государств, и каждое государство должно прилагать активные и последовательные усилия для пресечения подобного преступления.

В сложившейся ситуации проявление бездействия или безразличия является не чем иным, как попустительством преступлению геноцида. Международное сообщество обязано предпринять действенные индивидуальные и коллективные шаги с целью недопущения попытки Азербайджана вписать в историю человечества еще одну страницу геноцида.

В соответствии с вышесказанным настоятельно призываю международных акторов в рамках своих обязательств предпринять действенные и эффективные меры по пресечению преступления геноцида в отношении народа Арцаха. В частности, обращаюсь:

К Республике Армения

С целью принятия резолюции, предполагающей срочные и конкретные действия, призываю немедленно представить на обсуждение Совета Безопасности ООН гуманитарную катастрофу, возникшую вследствие блокирования Азербайджаном Лачинского коридора и незаконной блокады Арцаха, которая переросла в преступление геноцида;

Призываю умножить усилия по активному озвучиванию проблемы незаконной блокады Лачинского коридора и Арцаха на информационных, пропагандистских и иных площадках, а также информированию международного сообщества;

Призываю обратиться к международным партнерам для обсуждения и введения санкций в отношении Азербайджана с целью прекращения осуществляемых им международных преступлений

В то же время настоятельно призываю власти Армении, общественных и политических деятелей быть осторожными в своих публичных заявлениях и оценках ситуации: ни одно заявление или действие не должно ставить под сомнение право народа Арцаха на самоопределение или способствовать дальнейшим агрессивным действиям Азербайджана;

К нашим соотечественникам из диаспоры

Призываю консолидировать усилия с целью привлечения внимания властей и общественности стран вашего проживания к международным преступлениям, совершаемым в Арцахе, а также потребовать принятия незамедлительных действенные мер для их предотвращения;

От наших соотечественников в диаспоре ожидаем работу по следующим направлениям:

- предъявление правительствам требований о строгом осуждении и принятии конкретных шагов по усилению давления на Азербайджан с целью снятия блокады Арцаха,

- предъявление правительствам, правозащитным организациям, средствам массовой информации и другим акторам требований дать прямые правовые и политические оценки преступлениям, совершаемым Азербайджаном в отношении Арцаха.

- предъявление правительствам требований о рассмотрении и введении санкций против Азербайджана с целью прекращения осуществляемых им международных преступлений.

К Российской Федерации

Подчеркивая важность присутствия российской миротворческой миссии в Арцахе, настоятельно призываю умножить усилия по немедленному устранению незаконной блокады Арцаха со стороны Азербайджана и восстановлению функционирования Лачинского коридора, установленного Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года;

К странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ – Российской Федерации, Соединенным Штатам Америки и Французской Республике

Настоятельно призываю вас как государства, непосредственно вовлеченные в процесс урегулирования конфликта, и как государства-члены Совета Безопасности ООН, в рамках вашего основного обязательства предпринять действенные шаги для немедленного прекращения незаконной блокады Арцаха со стороны Азербайджана и восстановления бесперебойного функционирования Лачинского коридора;

Призываю страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ приложить индивидуальные и совместные усилия для создания прочного переговорного формата, наделенного соответствующим международным мандатом, который будет гарантировать соответствие переговорного процесса, его критериев и конечного результата нормам международного права и общечеловеческим ценностям;

Надеюсь, что страны-сопредседатели проявят последовательность в вопросе мирного и всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и приложат активные усилия для реактивации переговорного механизма, наделенного международным мандатом по урегулированию конфликта;

К членам Совета Безопасности ООН

Призываю незамедлительно созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения вызванных блокадой Арцаха геноцида и гуманитарной катастрофы, а также принять резолюцию, обязывающую Азербайджан незамедлительно разблокировать Лачинский коридор и восстановить его функционирование в соответствии с решением Международного суда от 22 февраля 2023 года;

В то же время напоминаю, что предотвращение геноцида является не только обязательством erga omnes (относительно всех), но и коллективной ответственностью международного сообщества;

К Генеральному секретарю ООН

Призываю проявить моральную и политическую ответственность и лидерство, задействовав всю систему ООН, с целью предотвращения дальнейших международных преступлений, совершаемых Азербайджаном в Арцахе;

Призываю Специального советника Генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида и других соответствующих структур представить Совету Безопасности ООН фактические и правовые сведения о международных преступлениях, совершаемых в Республике Арцах;

Предлагаю внести эффективный вклад в процесс формирования механизма урегулирования конфликта между Арцахом и Азербайджаном посредством института добрых услуг;

К Специальному советнику Генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида

Призываю задействовать механизм раннего предупреждения в рамках своего мандата, тем самым представить создавшуюся в Республике Арцах кризисную ситуацию Генеральному секретарю ООН и через него - Совету Безопасности;

Призываю предпринять действенные шаги для направления в Республику Арцах миссии по установлению фактов с целью оценки последствий международных преступлений, совершенных Азербайджаном путем незаконного блокирования Лачинского коридора;

К Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев и другим структурам ООН, ответственным за защиту прав человека

Требую в рамках вашего мандата дать правовую оценку совершаемым Азербайджаном преступлениям в отношении народа Арцаха, зафиксировать массовые нарушения прав человека, а также предоставить государствам–членам Совета Безопасности ООН и другим международным субъектам подробную фактическую и правовую информацию об углубляющемся в Арцахе кризисе в области прав человека;

К Международному Комитету Красного Креста как к единственной международной организации, присутствующей на территории Республики Арцах и наделенной соответствующим международным мандатом

Призываю представить подробные фактические и правовые сведения о ситуации в Арцахе и действиях Азербайджана, грубо нарушающих нормы международного гуманитарного права, всем акторам международного сообщества, в том числе странам-членам Совета Безопасности ООН

К Совету Европы

Призываю предпринять действенные и эффективные шаги для обеспечения немедленного исполнения решения Европейского суда от 21 декабря 2022 года, имеющего обязательную правовую силу;

Настоятельно призываю принять меры в отношении вопиющего и грубого нарушения Азербайджаном структуры “Три опоры Совета Европы”, в том числе путем исключения данного государства-члена из организации;

К Европейскому Союзу

Призываю задействовать имеющиеся в распоряжении ЕС ресурсы и инструменты, в том числе применение санкций, для усиления давления на Азербайджан с целью снятия блокады Арцаха и прекращения массовых нарушений прав человека;

Призываю оставаться верными ценностям и принципам, провозглашенным Европейским Союзом, воздерживаясь в особенности от превалирования энергетического партнерства с Азербайджаном над правами и свободами человека;

К Международным правозащитным организациям и другим международным субъектам

Призываю активно участвовать в кампании по информированию о массовых и систематических нарушениях Азербайджаном международного гуманитарного права и прав человека в Арцахе, давая четкие правовые характеристики и требуя от правительств государств и международных структур осуществления соответствующих превентивных действий;

К представителям средств массовой информации

Отмечая незаменимую роль независимых СМИ в деле повышения осведомленности о массовых преступлениях и их предотвращения, призываю оставаться верными своей миссии и нарушить неприемлемое молчание, предоставив международному сообществу объективную информацию о массовых преступлениях, происходящих в Арцахе, и тем самым разорвать порочную цепь несправедливости и безнаказанности.

Уважаемые представители международного сообщества,

Завершая свое послание - предупреждение, прошу не забывать, что Арцах в настоящее время является единственной территорией в мире, которая находится в полной осаде и куда даже международное сообщество не имеет доступа. Разве у вас не возникает вопроса, в чем заключается стремление Азербайджана подвергнуть мирный народ Арцаха полнейшей изоляции? Неужели вас не беспокоит то обстоятельство, что с точки зрения защиты прав человека Арцах стал не серой зоной, а черной дырой, где могут произойти все преступления, которые видела человеческая цивилизация? Неужели вы не осознаете, что подобная международная безнаказанность и допущение нового геноцида породят новые преступления, возможно, и в отношении ваших народов?!

Поэтому прошу и требую от всех вас незамедлительно приступить к действию и остановить этот продолжающийся геноцид народа Арцаха, пока не стало слишком поздно.