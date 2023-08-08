Вторник, 8 Августа 2023 14:51

АрмИнфо.Применение либо права на территориальную целостность, либо права самоопределение в случае Арцаха - ложная дилемма. Подобного мнения придерживается заместитель директора по научной работе Музея-института Геноцида армян Эдита Гзоян.

Эксперт констатировала, что когда речь заходит об Арцахе/Нагорном Карабахе всегда возникает вопрос о применении принципов права на самоопределение и территориальной целостности.

"Это два принципа международного права, которые вызывают множество дискуссий из-за предполагаемого противоречия. Тогда как территориальная целостность относится к защите территории независимого государства от агрессии со стороны других государств, а самоопределение определяется как право наций/народов свободно устанавливать свой суверенитет и политический статус без внешнего принуждения или вмешательства.

Таким образом, территориальная целостность тесно связана с базовым порядком межгосударственных отношений между суверенными независимыми государствами, а самоопределение является фундаментальным правом человека и относится к отношениям между независимым государством и народом", - напомнила Гзоян.

Вместе с тем она констатировала, что согласно современному международному праву право на самоопределение не обязательно предполагает право на независимость, а скорее является признанием " прав, предоставленных меньшинствам международными конвенциями, а также национальных и международных гарантий, соответствующих принципам международного права", иными словами - внутреннее самоопределение.

"Однако, как только последняя гарантия перестает действовать, народ получает право на внешнее самоопределение, т. е. на одностороннее отделение. Право на отделение возникает, когда угнетение и дискриминация переходят определенный порог, угрожающий выживанию группы. Отделение как ответ на грубые нарушения прав человека было названо исправительной преемственностью, что переводится как "отделение во имя спасения".

Следует отметить, что государственная и судебная практика признает право на "отделение во имя спасения"", - добавила эксперт. В этом ключе она обратила, что основы и требования принципа для этого были заложены еще Лигой Наций в знаменитом деле об Аландских островах.

"Здесь Международный комитет юристов сформулировал следующие условия справедливого отделения в случае, если "материнское" государство возражает против отделения: 1) те, кто хочет отделиться, являются "народом/нацией", 2) они пострадали от серьезных нарушений прав человека со стороны "материнского" государства, 3) у них нет других средств защиты.

Тот факт, что население Бангладеша (Восточный Пакистан), Косова, Восточного Тимора и Южного Судана подверглись чрезмерному насилию, а в некоторых случаях и геноциду, стал еще одним решающим моментом для реализации права судебного наследования и признания легитимность их независимости международным сообществом", - отметила Гзоян.

По ее словам, принимая во внимание кровавую историю нагорно-карабахского конфликта, непрекращающиеся преследования, массовые убийства и дискриминацию арцахских армян, войну 2020 г. и насилие над мирным населением, последовательное уничтожение армянского культурного наследия со стороны азербайджанских властей, угроза геноцида путем этнической чистки и истощения в Арцахе сегодня

- говорят об очевидности того, что "мы имеем дело с грубыми нарушениями основных прав человека и попытки геноцида".

"Таким образом, если рассматривать вопрос Арцаха в контексте дилеммы права на самоопределение или территориальной целостности, то отделение НКР от авторитарного, диктаторского Азербайджана не только полностью соответствует нормам международного права, но и является единственно возможным решение во избежание нового геноцида против коренного армянского населения", - подчеркнула Гзоян.

Напомним, что Арцах с 12 декабря 2022 года находится в тотальной блокаде со стороны Азербайджана. Население НКР стоит на пороге голодной смерти. Азербайджан уже не скрывает своих геноцидальных намерений в отношении народа Арцаха на фоне бездействия цивилизованного мира