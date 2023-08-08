Вторник, 8 Августа 2023 14:48

АрмИнфо.Посол Чехии в Армении Петр Пирунчик в ходе встречи с мэром Капана Геворком Парсяном обсудил текущую ситуацию с безопасностью в регионе.

Как сообщает перс-служба посольства Чехии в РА, собеседника также коснулись потенциала армяно-чешских двусторонних отношений.

"Мы хотим их развивать. Например, в сфере культуры, ведь каждый год в Капане проводится международный фестиваль классической музыки. Или в области экономики. Знаете ли вы, что прямой рейс, который скоро будет совершать регулярные рейсы по анправлению Капан-Ереван, будет обслуживать чешский самолет L-410- производства Aircraft Industries, a.s. - Oficialni stranky?

Капан заинтересован в более тесном сотрудничестве с любым городом Чешской Республики, поэтому мы будем искать заинтересованных лиц на чешской стороне", - говорится в сообщении посольства Чехии в РА.

Напомним, что 26 апреля текущего года гражданский самолет L- 410 совершил испытательный полет из Капанского аэропорта "Сюник" по маршруту Капан -Ереван- Капан.

Отметим, что еще в конце 2021 года в беседе с корреспондентом АрмИнфо начальник Управления сертификации аэропортов и организации воздушного движения Комитета гражданской авиации (КГА) Министерства территориального управления и инфраструктур Армении Давид Саруханян сообщил, что Капанский аэропорт полностью готов для осуществления авиарейсов.

Саруханян тогда же сообщил, что на данном этапе принято решение осуществлять внутренние авиарейсы в направлении Ереван-Капан-Ереван 19-и местным самолетом чешского производства (L-410 UVP-E20). Он также сообщил, что аэропорт имеет 2 стоянки для самолетов и 1 - для вертолета.

Напомним, что еще ранее Федерация туризма Армении сообщила, что внутренние авиарейсы в направлении Ереван-Капан-Ереван будут запущены с 20 января 2022 года с периодичностью дважды в неделю. Авиарейсы планировалось, что будет осуществлять авиaкомпания NovAir.

11 ноября 2021г. правительство Армении приняло решение направить 49.5 млн. драмов на общие операционные расходы, налоги, заработную плату капанского аэропорта.

Напомним, что о запуске внутренних авиарейсов в направлении Ереван-Капан- Ереван было заявлено еще в марте 2018 года. Но, если тогда, для полетов не было никаких угроз, то после 44-дневной войны 2020 года, и продвижения ВС Азербайджана на суверенные территории РА, взлетно-посадочная полоса находится под прямым прицелом вражеских сил.