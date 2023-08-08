Вторник, 8 Августа 2023 12:17

АрмИнфо. Со дня начала блокады Кашатагского (Лачинского) коридора, я вместе с коллегами по Конгрессу и армянами по всей стране призвал Белый дом, Госдеп и USAID принять меры для защиты народа Арцаха и его права на самоопределение. Об том на своей странице в Фейсбук написал американский конгрессмен Адам Шифф.

"С отказом Азербайджана разрешить Международному Комитету Красного Креста доставлять в Арцах гуманитарную помощь и вывозить пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи, с каждым днем растет необходимость принятия международным сообществом мер и поиска долгосрочного решения конфликта", - убежден американский законодатель.

В этом ключе Шифф напомнил, что настоятельно призывал Азербайджан снять блокаду и позволить гуманитарной помощи беспрепятственно перемещаться по коридору, а также призвал президента США Джо Байдена принять немедленные меры по урегулированию тяжелой ситуации в Арцахе.

Шифф напомнил, что осуждал нарушения режима прекращения огня, выступал за освобождение армянских военнопленных и поддерживал введение санкций и привлечение Азербайджана к ответственности. "Я всегда был непоколебим в своей приверженности обеспечению защиты основных прав народа Арцаха.

Как сопредседатель фракции Конгресса по армянским вопросам, я также выступал за международные действия по прекращению этого кризиса мирными средствами. Если мы действительно отстаиваем демократию и права человека, мы должны признать независимость Республики Арцах и противостоять этнической чистке и угрозам геноцида, с которыми сталкивается армянское сообщество на родине своих предков", - отметил конгрессмен.

Вместе с тем Шифф уверен, что используя все имеющиеся в их распоряжении инструменты, включая принуждение США к гуманитарной помощи Арцаху, прекращение военной и иной помощи Азербайджану и введение санкций в отношении виновных в этом кризисе, станет возможным обеспечить безопасность Арцаха сейчас и в будущем.

"Я буду с вами на каждом шагу и всегда буду рядом с народом Армении и Арцаха", - резюмировал конгрессмен.