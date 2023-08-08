Вторник, 8 Августа 2023 11:09

АрмИнфо.Группа экспертов ООН выразила тревогу по поводу продолжающейся блокады Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора, что привело к тяжелому гуманитарному кризису в регионе Нагорного Карабаха.

В заявлении, опубликованном на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, констатируется, что блокада единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией в течение последних семи месяцев (с 12 декабря 2022 года - ред.), привела к тому, что население столкнулось с острой нехваткой продуктов питания, медикаментов и средств гигиены. Отмечается, что эти действия повлияли на работу медицинских и образовательных учреждений, поставили под угрозу жизнь жителей - особенно детей, инвалидов, пожилых людей, беременных женщин и больных, которые подвергаются значительному риску.

"Блокада Лачинского коридора - это чрезвычайная гуманитарная ситуация, которая привела к острой нехватке основных продуктов питания, включая подсолнечное масло, рыбу, курицу, молочные продукты, хлопья, сахар и детское питание", - заявили эксперты ООН.

В этой связи специалисты ООН предупредили, что регион быстро истощает свои медицинские резервы, а больницы изо всех сил пытаются оказать помощь, поскольку работа машин скорой помощи затруднена из-за сокращения запасов топлива.

Эксперты призвали власти Азербайджана немедленно восстановить свободное и безопасное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Кашатагскому коридору в обоих направлениях в соответствии с соглашением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года.

Они также призвали российские миротворческие силы, дислоцированные в регионе, защитить коридор в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня.

"Сняв блокаду, власти могут облегчить страдания тысяч людей в Нагорном Карабахе и обеспечить беспрепятственный поток гуманитарной помощи гражданскому населению. Крайне важно обеспечить безопасность, достоинство и благополучие всех людей в это критическое время", - заявили они.

"Мы призываем правительство Азербайджана соблюдать свои международные обязательства по уважению и защите прав человека, включая право на питание, здоровье, образование и жизнь. Мы также подчеркиваем важность сотрудничества и диалога между всеми вовлеченными сторонами для достижения мирного и устойчивого урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - заявили эксперты ООН.

Заявлении подготовили: специальный докладчик по вопросу о праве на питание Майкл Фахри, специальный докладчик по вопросу о праве на образование Фарида Шахид, независимый эксперт по вопросу о соблюдении всех прав человека пожилых людей Клаудия Малер, специальный докладчик по вопросу о правах инвалидов Джерард Куинн.

"Специальные докладчики являются частью так называемых специальных процедур Совета по правам человека. Специальные процедуры, состоящие из крупнейшего органа независимых экспертов в системе ООН по правам человека, - это общее название независимых механизмов Совета по установлению фактов и мониторингу, которые рассматривают ситуации в конкретных странах или тематические вопросы во всех частях мира. Эксперты специальных процедур работают на общественных началах; они не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу. Они независимы от любого правительства или организации и действуют в своем личном качестве", - говорится в сообщении на сайте Организации.

Добавим, что в МИД Азербайджана уже отреагировали на данный призыв экспертов, заверив, что утверждения о том, что коридор заблокирован, вымысел. В МИД АР завели старую песню о провозе якобы запрещенных товаров через коридор, хотя по заявлению от 9 ноября 2020 года, вообще не определялся перечень товаров, разрешенных к провозу. Более того, азербайджанские силы вообще не должны были присутствовать в коридоре. Меж тем как на деле, они незаконно проникли в коридор и установили там незаконный контрольно-пропускной пункт, который закрыт полностью с 15 июня. В традиционном азербайджанском духе, в Баку обвинили экспертов ООН в предвзятости.