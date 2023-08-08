Вторник, 8 Августа 2023 11:06

АрмИнфо. Начальник Уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции РА Сергей Атомян освобожден от занимаемой должности.

Соответствующее решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал глава кабмина Никол Пашинян 7 августа.

Напомним, что заместитель губернатора Араратской области Армении Сергей Атомян 17 сентября 2021 года был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником УИС Минюста РА.