Понедельник, 7 Августа 2023 19:13

АрмИнфо.Азербайджан начал незаконное заселение оккупированного арцахского села Агавно. Напомним, что село перешло под азербайджанский контроль в августе прошлого года. Армянское население было насильственно выдворено из села.

Как сообщают азербайджанские СМИ, государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев сообщил о проведении 7 августа жеребьевки для распределения квартир между семьями, которые будут возвращены в село. В жеребьевке приняли участие 20 семей (88 человек). В соответствии с численностью семей, 4 из них обеспечены 2-х комнатными, 4 - 3-х комнатными, 8 - 4-х комнатными и еще 4 - 5-ти комнатными индивидуальными домами.

Также сообщается, что в ближайшие дни они будут переселены в Агавно. Добавим, что заселение происходит при грубом нарушении положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, где прописано, что заселение территорий должно осуществляться при содействии Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по Делам Беженцев (УВКБ ООН).