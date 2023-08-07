Понедельник, 7 Августа 2023 19:07

АрмИнфо.Члены национальной превентивной группы (НПГ) по предотвращению пыток при омбудсмене Азербайджана провели очередной мониторинг в одном из следственных изоляторов.

Как сообщают азербайджанские СМИ, представители так называемого омбудсмена Азербайджана также посетили гражданина Арцаха Рашида Бегларяна, захваченного в плен 1 августа. Последний заблудился на местности направляясь из-за блокады пешком из села Хин Шен Шушинского района в Степанакерт.

Отмечается, что с ним была проведена конфиденциальная беседа, вручены законодательные акты на его родном языке, и по традиции было установлено, что "права Бегларяна обеспечиваются".

Напомним, что Армения подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о защите прав Рашида Бегларяна с просьбой применить к Азербайджану промежуточную меру, сообщает представитель РА по международным правовым вопросам. 61-летний житель Нагорного Карабаха Рашид Бегларян, заблудившись, оказался на подконтрольной Азербайджану территории. В результате войны 2020 года он был выселен из города Шуши, а в последние дни находился в селе Хин Шен Шушинского района.

Добавим также, что сегодня стало известно, что сотрудники Международного комитете Красного Креста посетили другого гражданина Арцаха, захваченного в плен 1 августа на незаконно установленном КПП в Кашатагском (Лачинском) коридоре Вагифа Хачатряна.

Как сообщила дочь Хачатряна, сотрудники МККК посетили его в камере предварительного заключения. Вагиф Хачатрян через сотрудников МККК передал записку своим родным.