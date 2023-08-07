Понедельник, 7 Августа 2023 13:48

АрмИнфо. В МИД Армении призвали предпринять шаги для реализации международных призывов и решений по ситуации вокруг Арцаха.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в своем микроблоге в Twitter, что в июне текущего года ПАСЕ приняла резолюцию о необходимости разблокирования Кашатагского (Лачинского) коридора на основании доклада Пола Гавана.

В этом ключе она опубликовала запись Пола Гавана от 4 августа, где он в частности написал: "То, что мы сейчас наблюдаем, является преднамеренной попыткой провести этническую чистку армянского населения Нагорного Карабаха".

В этой связи Бадалян подчеркнула необходимость осуществления четких шагов, для реализации всех международных призывов и решений.

Добавим также, что сегодня, 7 августа гражданская инициатива "Бацум" (открытие) и группа арцахцев провели акцию протеста перед МИД РА.

Участники акции потребовали от армянской стороны предпринять меры по обеспечению возвращения всех военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане, в том числе и двух граждан НКР похищенных вражеской стороной 1 и 3 августа. Участники акции протеста выразили недовольство и назвали беззубым заявление представителя армянского внешнеполитического ведомства на внеочередном заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг Арцаха. Более того, демонстранты раскритиковали внешнеполитический курс Армении по вопросу Нагорного Карабаха, отметив, что оно не только противоречит Конституции РА, но и разрушает армянскую государственность. "Курс действующего правительства РА должен отражать такие принципы как справедливость, самоопределение, национальные интересы. Пришло время быть едиными и требовать от правительства РА отказаться от лживой "повестки мира", и принудить главу правительства отказаться от своего же заявления, в котором он признает Арцах частью Азербайджана", - заявил один из участников акции протеста.

Демонстранты призвали власти Армении поменять политику, ведущую к разрушению двух армянских республики, напомнив, что армянское общество наделило действующие власти мандатом по защите Арцаха, а не его уничтожению. Демонстранты, передали соответствующее письмо с вышеперечисленными требованиями в МИД Армении, а затем направились к зданию посольства Великобритании в РА.