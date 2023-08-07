Понедельник, 7 Августа 2023 13:46

АрмИнфо.Политический обозреватель исследовательского института "Политэкономия" Бениамин Матевосян прокомментировал ночное интервью президента Арцаха Араика Арутюняна, и рассказал о чем последний на его взгляд "эффектно промолчал".

Политолог считает, что из интервью Арутюняна стало очевидно, что власти Арцаха (с уверенностью можно сказать, что и в этом они схожи с властями РА) не в состоянии компетентно и реалистично оценить угрозы, нависшие над Арменией и Арцахом, иначе заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева от декабря 2021 года о "Зангезурском коридоре" не были бы восприняты как "обычное проявление давления на РА в переговорном процессе".

"Многократно приходилось говорить, что подавляющее большинство представителей политической элиты Армении - натуралисты по своей сути, и до тех пор, пока их не поставят перед совершившимся фактом они не могут оценить масштаб угрозы.

С учётом сказанного Арутюняном и действий властей Арцаха после войны 2020 года, можно сказать, что и в Нагорном Карабахе мы наблюдаем "засилье натуралистов"", - отметил политолог.

При этом эксперт констатировал, что даже Араик Арутюнян, который во время интервью успел ещё и поблагодарить Пашиняна, хоть и "между прочим", но признал, что блокада Арцаха - это следствие признания Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

"Даже Араик Арутюнян, фактически признаёт, что одним из факторов приведших Арцах к состоянию гуманитарной катастрофы, является срыв договоренностей по разблокированию коммуникаций", - констатировал Матевосян.

При этом он обратил внимание на тот факт, что основой новой архитекторы безопасности региона был документ от 9 ноября 2020 года, который на фундаментальном уровне закладывал основы как формы существования НКР с "отложенными обсуждениями о статусе Республики", при гарантиях безопасности народу Арцаха от РФ, так и основы становления системы кооперации между Ереваном и Баку, что в свою очередь должно было создать приемлемую основу для последующего обсуждения острых вопросов между сторонами.

"Никол Пашинян виделся многим (в первую очередь той ветви власти в России, которая курирует вопросы Южного Кавказа) тем политиком, который может взять на себя обязательства по реализации пунктов соглашения от 9 ноября.

Однако одержав победу на внеочередных выборах в 2021 году Пашинян запустил процесс "геополитического реверса", в результате чего не только признал Карабах частью Азербайджана, но и в дальнейшем будет как в экономическом, так и военном и политическом аспекте "отрывать Армению от РФ". Делается это по той простой причине, что Пашинян ситуационно оперевшись на одну из ветвей российской власти, и переизбравшись на новый срок стратегически верно определил, что реализовав все пункты документа от 9 ноября он более не будет иметь для РФ функционального значения, что приведёт к его политической трансформации из статуса "руководителя государства" до соседа Виктора Януковича, что и привело к появлению Западной переговорной площадки",

- считает политолог.

При этом Матевосян полагает, что в Баку прекрасно осознавая, что кроме РФ никто не в состоянии дать никаких гарантий безопасности ни РА, ни тем более НКР после каждого раунда переговоров в

Брюсселе/Вашингтоне наращивал своё давление на официальный Ереван (вспомните о брюссельских переговорах предшествовавших боевым действиям сентября 2022 года в Джермуке), что в итоге привело к тому, что отказ Пашиняна от реализации договоренностей вытекающих из документа 2020 года хоть и продлил срок его пребывания у руля власти в Армении, но поставил Арцах на порог геноцида, фильтрационных действий, а саму Армению к развалу государственности после падения Арцаха.

"Интервью Арутюняна - это всего-навсего звено в цепи ужасающих событий стартовавших осенью 2020 года...

Отказ от реализации пунктов соглашения от 9 ноября в треугольнике "Армения-Россия- Азербайджан" угрожает существованию самой Армении. Но это не проявление "антиармянского заговора", а лишь логичное следствие действий отдельно взятых лиц, при тотальном молчании/бездействии тех, у кого есть ресурсы предотвратить вышесказанное", - резюмировал Матевосян.