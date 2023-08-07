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АрмИнфо.Дашнакцакан Давид Ишханян избран председателем Национального Собрания Республики Арцах.
Отметим, что сегодня в Степанакерте состоялось внеочередная сессия Национального Собрания Республики Арцах с повесткой избрания нового главы парламента.
Правящая фракция "Свободная Родина - ОГА" выдвинула кандидатуру депутата оппозиционной фракции АРФД Давида Ишханяна на должность председателя Национального собрания.
По результатам тайного голосования Давид Ишханян был избран новым спикером парламента НКР. "За" его кандидатуру проголосовали 22 законодателя, "против" - 9.
На внеочередном заседании также присутствовали президент Республики Арцах Араик Арутюнян и бывший председатель парламента Артур Товмасян.
Напомним, что Товмасян подал в отставку 29 июля текущего года.
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|Представители международных общественных организаций посетили Корнидзор
|Три офицера обвиняются в лжесвидетельстве по делу жестоко избитого около 4 лет назад подполковника Ара Мхитаряна
|По итогам Ашхабадского саммита было принято Совместное Заявление
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|Комитет по управлению госинспекциями Арцаха намерен контролировать ситуацию с ценами на внутреннем рынке
|Спецпредставитель генсека НАТО обеспокоен ситуацией вокруг Лачинского коридора
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|В старших школах Армении будет апробирована программа по изучению искусственного интеллекта
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|СНБ Армении выявила еще один случай организации незаконной миграции граждан
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|Посол Франции посетил Центр Франкофонии в Горисе
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|Глава ЦИК: За 5 лет число избирателей в Армении сократилось
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