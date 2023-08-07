Понедельник, 7 Августа 2023 13:43

АрмИнфо.Дашнакцакан Давид Ишханян избран председателем Национального Собрания Республики Арцах.

Отметим, что сегодня в Степанакерте состоялось внеочередная сессия Национального Собрания Республики Арцах с повесткой избрания нового главы парламента.

Правящая фракция "Свободная Родина - ОГА" выдвинула кандидатуру депутата оппозиционной фракции АРФД Давида Ишханяна на должность председателя Национального собрания.

По результатам тайного голосования Давид Ишханян был избран новым спикером парламента НКР. "За" его кандидатуру проголосовали 22 законодателя, "против" - 9.

На внеочередном заседании также присутствовали президент Республики Арцах Араик Арутюнян и бывший председатель парламента Артур Товмасян.

Напомним, что Товмасян подал в отставку 29 июля текущего года.