Понедельник, 7 Августа 2023 11:03

АрмИнфо.Ситуация в Арцахе уже давно перешагнула порог гуманитарной катастрофы, и сегодня мы становимся свидетелями геноцидальной политики Азербайджана. Об этом заявил президент Арцаха Араик Арутюнян в интервью Общественному телевидению Арцаха.

"Если сформулировать, Арцах - это большой концлагерь, где Азербайджан осуществляет геноцид. Неслучайно несколько дней назад я обратился к бывшему главному прокурору Международного уголовного суда Луису Морено Окампо с просьбой дать экспертное заключение. Сейчас у нас уже есть предварительный вывод, что это геноцид", - сказал Арутюнян.

В этом ключе президент Арцаха обратил внимание на тот факт, что в Республике на фоне сложившейся катастрофической ситуации наблюдается серьезная нехватка лекарств в системе здравоохранения.

"Продолжается рост осложнений и летальных исходов от различных хронических заболеваний. Например, число умерших от болезней системы кровообращения в первом полугодии увеличилось почти в два раза. Особенно уязвимы беременные женщины, дети, люди с хроническими заболеваниями, состояние здоровья которых ухудшается из-за недостаточного питания, стрессов и других причин", - отметил Арутюнян.

Говоря о проблеме продовольствия и других товаров, Араик Арутюнян напомнил, что несколько дней назад Республика Арцах объявила зону бедствия, рассчитывая на то, что международное сообщество окажет гуманитарную помощь, как это делается для всех в случае стихийного бедствия. Он напомнил, что первой на это заявление отреагировала Армения, колонна машин с гуманитарным грузом уже несколько дней стоит у моста Хакари, а Азербайджан запрещает ввоз этих товаров, продуктов первой необходимости в Республику Арцах. Он не стал касаться экономических проблем, и необходимость выплатить компенсации десяткам тысяч людей, лишившимся источника дохода.

"Кроме того, потребуются десятилетия для восстановления экономики, разрушенной блокадой", - отметил президент Арцаха.

На уточнение, почему же всё вылилось в такую бедственную ситуацию, глава НКР напомнил, что в 1992-1994 годах Арцах воевал против Азербайджана, а уже в 2016 году Азербайджан попытался самостоятельно решить нагорно-карабахскую проблему в ходе четырехдневной войны, потерпел неудачу, но, к сожалению, война 2020 года оказалась другой реальностью.

"Турция участвовала с Азербайджаном, помогал ряд других стран, были наемники, а Нагорный Карабах, в основном оказался в одиночестве. Безусловно, Армения помогала, но основной удар пришелся на Арцах. Вот почему у нас оказались плохие для нас результаты, и родилось трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Сначала оно не было воспринято обществом, но по итогам войны это было приемлемое для нас заявление, и оно давало нам надежду, что имея те гарантии, которые есть: территория в виде Нагорного Карабаха, линия соприкосновения, бесперебойная связь с Арменией - это была точка опоры, которая должна была обеспечить нас с точки зрения борьбы за право на самоопределения в дальнейшем. Что изменилось? Сначала мы доверились этому заявлению и начали ликвидировать последствия войны, начали восстанавливать экономику. Большинство наших соотечественников вернулись, в том числе наши вынужденно перемещенные соотечественники, связавшие свое будущее с Арцахом", - сказал Араик Арутюнян, вновь напомнив, что заявления, прозвучавшие в ходе многочисленных встреч премьер-министра Армении, президентов Азербайджана и Российской Федерации, начальный этап представлялся демонстрацией того, что делается все для выполнения закрепленных пунктов или предоставленных гарантий.

Однако, по его словам, ситуация изменилась после российско-украинской войны. "Азербайджан, воспользовавшись положением России, пытался заставить нас, так сказать, отказаться от пунктов заявления, предоставленных нам прав, и вступить в диалог по предложенной ими повестке дня. После этого мы направили много запросов и писем, в первую очередь главе России, премьер-министру Армении, всем международным акторам, и то, что происходит сегодня, мы предупреждали об этом еще год назад. Год назад мы говорили о том, что Азербайджан начал геноцидальную политику", - отметил президент республики, вновь напомнив, что Азербайджан хочет отказаться от трехстороннего заявления и продолжить войну.

По его убеждению, это уже война, продолжение войны через осаду, а в результате превращение Арцаха в большой концлагерь, осуществление геноцида.

В этом ключе Арутюнян процитировал заявление президента Азербайджана, которое он сделал перед трехсторонней встречей в Брюсселе, во время встречи с генеральным секретарем НАТО, заявив, что "Зангезурский коридор", согласно его формулировке, должен работать в логике Лачинского (Кашатагского) коридора.

"Естественно, на первом этапе мы не обратили на это внимания. Это было 14 декабря 2021 года. Мы думали, что это заявление с целью оказать давление на власти Армении, максимально используя пункт 9 трехстороннего заявления, где речь идет об открытии региональных коммуникаций, тем более, что упоминалось о Нахиджеване и связи с Азербайджаном, но Азербайджан в дальнейшем еще больше подчеркивал важность этого своим поведением и политикой", - отметил он.

При этом глава НКР считает, что Азербайджан продолжает свое давление, чтобы урвать как можно больше. Арутюнян констатировал, что Азербайджан хочет держать в заложниках армян Нагорного Карабаха, осуществляя при этом геноцид и оказывая давление на власти Армении и международных акторов, чтобы иметь более благоприятный вариант "Зангезурской дороги". Арутюнян считает, что этот вопрос продолжает оставаться на повестке.

На уточнение, получил ли он ответы на свои письма, направленные в разные международные структуры, Арутюнян констатировал, что отклик был, однако результата нет. Он напомнил, что еще в начале июля направил письмо президенту РФ и сообщил, что ситуация уже критическая, после этого была трехсторонняя встреча Алиев-Пашинян- Шарль Мишель, а за этим последовала встреча глав МИД Армении, РФ и Азербайджана, и все силы информированы о разворачивающейся катастрофе, но результат нулевой.

Президент Арцаха также констатировал, что диалог не может быть навязанным. "Кажется, есть молчаливое согласие, оставить нас один на один с Азербайджаном, а Баку используя метод давления : хоть этап давления мы давно уже переступили, мы уже находимся на пороге геноцида. Это нельзя назвать диалогом, так как нас заставляют принять условия Азербайджана", - отметил он, добавив, что в этих условиях нельзя говорить о диалоге, так как попраны все наши возможные права.

Он еще раз обратился к международному сообществу создать надлежащие условия для равноправного диалога.