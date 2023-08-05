Суббота, 5 Августа 2023 18:14

АрмИнфо. При сотрудничестве государства, общественности и международных партнеров Ереван шаг за шагом претворяет в жизнь реформы в транспортной системе. Об этом в ходе встречи с послом Германии в РА Виктором Рихтером заявил первый вице-мэр Еревана, и.о. главы столичного градоначальника Левон Саркисян.

Как передает пресс-служба мэрии Еревана, Коснувшись налаживания сотрудничества между Ереваном и городами Германии и повестки двусторонних отношений, стороны подчеркнули важность обмена опытом в интересующих областях.

Говоря о проектах энергоэффективности и реформы парка автобусов, реализуемых в Ереване Восточно- европейским партнерством по

энергосбережению и окружающей среде (E5P), Ованнисян поблагодарил Федеративную Республику Германия, которая является одной из стран-доноров этого гранта.

Исполняющий обязанности мэра отметил, что при сотрудничестве государства, общественности и международных партнеров Ереван шаг за шагом претворяет в жизнь реформы транспортной системы.

Выразив признательность за теплый прием и готовность к расширению сотрудничества, Виктор Рихтер отметил, что готов оказывать поддержку и содействие укреплению и углублению двусторонних связей, а также реализации совместных проектов в рамках своих полномочий.

Левон Ованнисян и Виктор Рихтер также обменялись мнениями о программах обмена специалистами и студентами в сфере общего образования.

Напомним, что в начале апреля на новые маршруты общественного транспорта вышли 237 новых автобусов. Только в текущем году автопарк города пополнился 165 новыми автобусами марки "Zhong Tong" и 87 автобусов марки "MAN". Поставки немецких автобусов осуществляются в рамках кредитного соглашения между мэрией Еревана и Европейским банком реконструкции и развития. Финансирование со стороны ЕБРР имеет два компонента - суверенный кредит в 20 млн евро и грант в 5 млн евро от восточно- европейского Фонда энергосбережения и партнерства в сфере охраны окружающей среды (E5P). По данным мэрии, общественный транспорт Еревана к весне 2023 года обновлен на 90%.