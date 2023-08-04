Пятница, 4 Августа 2023 18:01

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян отреагировал на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью <Euronews> о том, что <победа в войне была миссией его жизни, его политической жизни>.

<Заявление президента Азербайджана о том, что <победа в войне была целью его жизни, его политической жизни...>, наглядно демонстрирует, как безнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям. Международное сообщество должно принять незамедлительные меры для предотвращения этнических чисток в Нагорном Карабахе>, - написал Костанян в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что недавно главный международный корреспондент Euronews Анелиз Боржес по отдельности поговорила с лидерами Армении и Азербайджана, чтобы узнать, можно ли добиться мира. И что для этого нужно. Так, на вопрос: <В чём, по-вашему, заключается ваша миссия? Установить прочный мир или выиграть войну?>, армянский премьер ответил: <В любом случае война - это неправильно. Если идёт война, значит, кто-то где-то сделал что-то не так или группа людей совершила ошибки>, в то время как Алиев заявил: <Ну, одержать победу в войне - это была миссия моей жизни или, по крайней мере, моей политической жизни, и с ней я успешно справился. Мы выиграли войну>. Далее, он поделился своими представлениями о <мире>: <Люди, которые живут в Карабахе на территории, которая сейчас временно контролируется российскими миротворцами, находятся в Азербайджане. Им предстоит сделать выбор: оставаться здесь жить в качестве наших граждан и этнического меньшинства - знаете, у нас их много, - или уехать>.