Пятница, 4 Августа 2023 17:57

АрмИнфо.НАТО призывает стороны нагорно-карабахского конфликта удвоить усилия для достижения соглашения путем переговоров. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

<Глубоко обеспокоен ухудшением гуманитарной ситуации вокруг Лачинского коридора. Данная дорога является ключом к обеспечению свободы передвижения и удовлетворения насущных гуманитарных потребностей>, - написал спецпредставитель генсека НАТО.