Пятница, 4 Августа 2023 11:49

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи посетил Центр Франкофонии в Горисе, который получает поддержку от французского города Вьен. Об этом сообщает посольство Французской Республики в Республике Армения.

Как отмечает источник, Центр является одним из столпов Франкофонии в этом городе в Сюникской области Армении, где французский язык преподается от детского сада до средней школы.

В Горисском центре Франкофонии при поддержке Армянского фонда Франции действует мастерская вышивки, что является источником дополнительного дохода, в частности, для женщин, перемещенных из Нагорного Карабаха, говорится в сообщении.

Напомним, что Армения стала полноценным членом Международной организации Франкофонии (МОФ) с 14 октября 2012 года. МОФ создана в 1970 году в Ниамее (Нигер) под названием Агентство культурного и технического сотрудничества. В 1998 году организация получила название Международная организация Франкофонии. Главное призвание организации - содействие развитию разнопланового сотрудничества между полностью или частично франкоязычными государствами. Организация объединяет 56 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 14 наблюдателей.