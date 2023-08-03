Четверг, 3 Августа 2023 20:39

АрмИнфо. Армения представит ситуацию в Нагорном Карабахе 3 августа на открытом обсуждении в Совбезе ООН на тему <Обеспечение продовольственной безопасности в конфликтных ситуациях и исключение голода>. Об этом сообщил журналистам глава Департамента многосторонней политики и сотрудничества в области развития МИД РА Давид Князян.

<Конечно, тема полностью соответствует нашей ситуации, и армянская сторона выступит с докладом на высоком уровне, представив сложившуюся ситуацию. Мы будем использовать все доступные инструменты на всех международных форумах для обеспечения открытия Лачинского коридора. Таких инструментов много, мы их последовательно используем и внедряем по мере необходимости, цель - усилить международное давление на Азербайджан, что уже происходит>, - подчеркнул он.

От Армении на заседании Совета Безопасности выступит заместитель министра иностранных дел Ваге Геворгян.