Четверг, 3 Августа 2023 18:49

АрмИнфо. За последние 5 лет число избирателей в Армении сократиось. Об этом в ходе пресс-конференции 3 августа заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Ваагн Овакимян.

По его словам, на выборах в Совет старейшин 2018 года имели право голоса свыше 848 тыс. избирателей, в этом же году их число сократилось до 823.5 тыс. В большинстве случаев подобное сокращение связано с недавними законодательными изменениями, согласно которым право голоса потеряли те граждане, срок действия документов которых истек более чем 6 месяцев назад.

Он сообщил, что с сегодняшнего дня до 18 августа политические силы могут уже подать заявки на участие в выборах в Совет старейшин. Предвыборная кампания начинается 23 августа. "Пока никаких официальных завок в ЦИК не поступало", - подчеркнул он.

При этом Овакимян заверил, что сможет обеспечить свободные, справедливые и прозрачные выборы в Совет старейшин Еревана.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 17 сентября.

Согласно закону о местном самоуправлении, в Ереване мэра столицы избирает Совет старейшин, состоящий из 65 членов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром.

Сегодня известно о 8 претендентах на пост мэра: вице-мэр Еревана Тигран Авинян, бывший глава общины Кентрон Виктор Мнацаканян, бизнесвумен Наталья Ротенберг, певец Рубен Ахвердян, руководитель фракции <Луйс> Совета старейшин Давид Хажакян, глава правления партии <Национальный прогресс> Айк Григорян и лидер партии <Страна для жизни> Мане Тандилян.