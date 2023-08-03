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АрмИнфо. Ситуация в Арцахе критическая. Об этом в ходе брифинга журналистам заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.
В первую очередь, по словам главы Минздрава, это касается пациентов, которые действительно нуждаются в узкоспециализированном лечении, врачебном вмешательстве.
В этой связи она напомнила о незаконном похищении со стороны Азербайджана одного из пациентов (Вагифа Хачатряна), который при сопровождении МККК (Международного комитета Красного Креста)направлялся из Арцаха в Армению.
"Все работы направлены на возвращение Вагифа Хачатряна и доставки гуманитарного груза из Армении в Арцах, чтобы мы сумели вернуться к нормальному товарообороту с Арцахом, и наладить свободное передвижение людей", - сказала Аванесян. Она подчеркнула, что большая часть гумгруза представлена детским питанием, смесями для кормления малышей.
"Мы на связи с международными организациями, передаем им все факты по всем возможным каналам, описываем ситуацию, обязываем международные структуры в рамках имеющегося мандата днем ранее решить ситуацию", - сказала министр, отметив, что подобный мандат имеет МККК, однако их работа парализована.
Напомним, что с 26 июля колонна грузовиков с гуманитарной помощью дл Арцаха общим весом порядка 400 тонн находится у границы с Азербайджаном, который не позволяет доставку груза к месту назначения.
29 июля Азербайджан не пропустил через Лачинский коридор 68- летнего Вагифа Хачатряна, которого перевозили на машине МККК в сопровождении дочери в одно из медучреждений Армении. Несколько часов о его судьбе ничего не было известно. Позже генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании Хачатряна, обвинив в якобы совершенных в 1991 году военных преступлениях
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|Секретарь СБ Армении и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе
|Завершено следствие по делу против экс-депутата парламента от РПА Артура Геворкяна
|Четыре сотрудника МЦ "Св. Григор Лусаворич" помогли отцу главе Минюста в хищении средств в особо крупных размерах
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|VIII Панармянские игры пройдут в этом году при содействии телекоммуникационной компании Team Telecom Armenia
|Фестиваль <Навасард> планируют проводить и в Иране
|МИД РФ: Москва настаивает на необходимости безотлагательного разблокирования Лачинского коридора
|"Оружейный барон" Давид Галстян вновь арестован из-за попытки воспрепятствовать расследованию дела
|Справедливая позиция Европейского парламента должна быть распространена и на исполнительную власть ЕС - АРФД
|Российские миротворцы активно подключились в проблеме отправки в Нагорный Карабах гуманитарного конвоя - МИД РФ
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|Мера пресечения в отношении бывшего министра обороны не изменена
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|Нагорный Карабах стоит перед реальной угрозой голода - Пашинян
|МИД РФ: единственный путь к устойчивому урегулированию нагорно-карабахского конфликта лежит через нормализацию армяно-азербайджанских отношений
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|Пашинян указал на проблемы брюссельской платформы
|Депутат: перед армянами закрываются двери Республики Армения, и широко распахиваются перед врагом
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|Глава МИД Армении провел телефонный разговор с председателем МККК
|Погранслужба Азербайджана задержала еще одного гражданина Арцаха
|МИД Арцаха: Диалог между Арцахом и Азербайджаном должен проходить в согласованном международном формате, обладающем соответствующим мандатом.
|В Ереване стартовал Армянский молодёжный форум
|В этом году специальным гостем <Дней науки и бизнеса> в Армении станет известный американский ученый, писатель и философ Нассим Талеб
|Туркменистан на сессии Генассамблеи ООН выдвинет ряд важных инициатив
|Адвокат Ашотяна: следствие отказало в проведении очной ставки, <поскольку в декабре прошлого года <по этому вопросу уже было принято решение об отказе>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Депутаты ЕП выражают обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
|Депутат: Нагорный Карабах - территория, являющаяся одной из основ системы безопасности Армении
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