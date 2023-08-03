Четверг, 3 Августа 2023 16:38

АрмИнфо. Ситуация в Арцахе критическая. Об этом в ходе брифинга журналистам заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

В первую очередь, по словам главы Минздрава, это касается пациентов, которые действительно нуждаются в узкоспециализированном лечении, врачебном вмешательстве.

В этой связи она напомнила о незаконном похищении со стороны Азербайджана одного из пациентов (Вагифа Хачатряна), который при сопровождении МККК (Международного комитета Красного Креста)направлялся из Арцаха в Армению.

"Все работы направлены на возвращение Вагифа Хачатряна и доставки гуманитарного груза из Армении в Арцах, чтобы мы сумели вернуться к нормальному товарообороту с Арцахом, и наладить свободное передвижение людей", - сказала Аванесян. Она подчеркнула, что большая часть гумгруза представлена детским питанием, смесями для кормления малышей.

"Мы на связи с международными организациями, передаем им все факты по всем возможным каналам, описываем ситуацию, обязываем международные структуры в рамках имеющегося мандата днем ранее решить ситуацию", - сказала министр, отметив, что подобный мандат имеет МККК, однако их работа парализована.

Напомним, что с 26 июля колонна грузовиков с гуманитарной помощью дл Арцаха общим весом порядка 400 тонн находится у границы с Азербайджаном, который не позволяет доставку груза к месту назначения.

29 июля Азербайджан не пропустил через Лачинский коридор 68- летнего Вагифа Хачатряна, которого перевозили на машине МККК в сопровождении дочери в одно из медучреждений Армении. Несколько часов о его судьбе ничего не было известно. Позже генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании Хачатряна, обвинив в якобы совершенных в 1991 году военных преступлениях