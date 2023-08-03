Четверг, 3 Августа 2023 13:51

АрмИнфо. Международная ассоциация бокса (IBA) официально подтвердила, что чемпионат мира среди юниоров пройдет в Ереване в ноябре-декабре 2023 года.

По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта РА Карена Гилояна, Армения подала заявку на проведение юношеского чемпионата мира, учитывая наличие сформированной команды в этой возрастной группе.

<Наши юные боксеры начали показывать серьезные результаты. По мнению специалистов, среди них немало серьезных будущих боксеров. Принимая все это во внимание, мы решили вместе с Федерацией бокса Армении подать заявку, которая была принята", - говорит замминистра.

Он добавил, что место и сроки проведения чемпионата пока уточняются.

Напомним, что в апреле этого года в Ереване также прошел молодежный чемпионат Европы, по итогам которого сборная Армении завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 10 бронзовых медалей.

На днях молодые боксеры Армении завоевали 2 золотые и 7 серебряных медалей на молодежном чемпионате Европы, завершившемся в столице Румынии Бухаресте.

В 2022 году в Ереване впервые прошел чемпионат Европы по боксу среди взрослых. Оганес Бачков (63,5 кг) завоевал титул чемпиона, а Артур Базеян (57 кг) и Рафаэль Ованнисян (86 кг) заняли второе место. Нарек Манасян (92 кг) стал бронзовым призером.