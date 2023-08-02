Среда, 2 Августа 2023 15:29

АрмИнфо. Задержание в Нагорном Карабахе двух жителей затрудняет поиск и так непростых, но необходимых развязок, компромиссов и решений. Об этом 2 августа на брифинге заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, комментируя вопрос о похищении азербайджанской стороной на КПП возле моста Хакари Вагифа Хачатряна и заблудившегося Рашида Бегларяна.

По словам Захаровой, эти действия усугубляют ситуацию. <Мы видели прямо противоположные оценки армянской и азербайджанской сторон, но в любом случае мы исходим из необходимости примирения в контексте как армяно-азербайджанской нормализации, так и обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха>, - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала и вопрос о том, как можно проводить переговоры между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана в азербайджанском городе Евлах на фоне этих похищений и отсутствия гарантий безопасности для армянских участников переговоров. По словам Захаровой, в Москве поддерживают переговоры между Баку и Степанакертом. Данная тема находится в повестке переговоров с заинтересованными сторонами. Российские миротворцы ранее помогали в организации встреч двух делегаций, и готовы и дальше оказывать этому необходимое содействие. <Россия не выдвигает никаких предусловий и кропотливо работает над движением подходов, которые в настоящее время серьезно расходятся на фоне обострения напряженности в Нагорном Карабахе>, - подчеркнула Захарова.

Отвечая на вопрос о том, что делается для разблокирования Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, особенно на фоне того, что публичные призывы не работают, официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва работает со сторонами конфликта, и настаивает на необходимости безотлагательного разблокирования Лачинского коридора и обеспечения нормальных условий для местного населения. <В этом вопросе многое зависит от политической воли и готовности сторон к компромиссным шагам. Только в этом случае напряженность может быть снята>, - сказала официальный представитель МИД России.