Среда, 2 Августа 2023 11:01

АрмИнфо. Наблюдается рост озабоченности со стороны международного сообщества к гуманитарной ситуации в Арцахе. Об этом Общественному телевидению Армении заявил представитель рабочей группы по управлению гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе Вардан Саркисян.

По его словам, все 19 фур, находящиеся в настоящее время в Корнидзоре, на границе Армении и Азербайджана, в настоящее время простаивают, но международное сообщество проявляет все больше внимания в данной проблеме.

Саркисян опроверг информацию азербайджанских источников о том, что задержанный накануне гражданин Арцаха Рашид Бегларян связан с перевозкой гуманитарного груза. <Данная информация направлена на дискредитацию этой исключительно гуманитарной инициативы, она носит провокационный характер, и гражданин Арцаха не имеет какого-либо отношения к компании <Спайка>, осуществляющей перевозку гуманитарного груза. Все наши 19 водителей на месте, проблем в этом плане нет", - сказал он.

Коснувшись ситуации, связанной с транспортировкой гуманитарных грузов, Саркисян отметил, что в настоящее время никаких изменений по переброске гуманитарных грузов не произошло. В то же время наблюдается значительный рост озабоченности и внимания к этой проблеме со стороны международного сообщества, в частности со стороны США, различных европейских структур, международных правозащитных организаций. <Со стороны Франции мы слышим заявления и призывы различных политических партий, в которых, в основном, содержится призыв к Азербайджану открыть закрытый почти восемь месяцев назад Лачинский коридор и не препятствовать транспортировке гуманитарных грузов>, - отметил представитель рабочей группы.

По словам Саркисяна, это доказывает, что в международном сообществе существует четкое осознание того, что углубляющийся кризис в Нагорном Карабахе реален, и речь идет о реальной угрозе жизни людей. <В то же время, мы наблюдаем ухудшение ситуации в самом Нагорном Карабахе, когда в очередях за хлебом люди буквально падают в обмороки, наблюдается острая нехватка продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, а наши грузовики стоят на месте, груз не доходит до места назначения>, - сказал он.

Саркисян заметил также, что ответа от российских миротворцев до сих пор нет.

Напомним, что Лачинский коридор перекрыт с декабря прошлого года, в результате чего в Нагорном Карабахе сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Власти Армении 26 июля направили 19 грузовиков с гуманитарной помощью общим весом более 360 тонн, которую Азербайджан не пропускает через коридор.