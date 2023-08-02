Среда, 2 Августа 2023 00:07

АрмИнфо. Диалог между Арцахом и Азербайджаном должен проходить в согласованном международном формате, обладающем соответствующим мандатом. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Арцаха, опубликованном в связи вопросами от СМИ о возможной встрече между представителями Республики Арцах и Азербайджана.

Такой подход, по мнению МИД Арцаха, позволит активнее подключить международное сообщество к переговорному процессу, укрепить его легитимность и устойчивость, а также обеспечить надежные гарантии выполнения потенциальных договоренностей между сторонами.

В МИД подчеркнули, что власти Республики Арцах всегда открыты к обсуждению разумных предложений относительно организации диалога между представителями Арцаха и Азербайджана. Более того, Арцах со своей стороны периодически выступает с инициативами и предложениями об организации встреч между представителями Арцаха и Азербайджана с участием посредников.

<Мы убеждены, что успех диалога зависит от подлинной заинтересованности и добросовестности обеих сторон в урегулировании своих разногласий. С нашей стороны такая заинтересованность есть. Если и азербайджанская сторона проявит подобную готовность, то это позволит проложить путь к началу диалога>, - говорится в заявлении.