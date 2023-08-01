Вторник, 1 Августа 2023 18:13

АрмИнфо. Депутаты Европейского парламента выражают обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в связи с продолжающейся блокадой Азербайджаном Лачинского коридора. Об этом говорится в совместном заявлении главы делегации ЕП по связям с Южным Кавказом Марины Кальюранд, постоянного докладчика ЕП по Армении Андрея Ковачева и постоянного докладчика ЕП по Азербайджану Желяны Зовко.

Как отмечается в документе, Баку в нарушение своих обязательств в рамках трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года игнорирует и решение Международного суда от 22 февраля 2023 года, подтвержденное 6 июля того же года.

<Уже почти восемь месяцев местное население Нагорного Карабаха страдает от последствий блокады, выживая только благодаря местному производству и необходимым гуманитарным поставкам, в том числе, со стороны Международного комитета Красного Креста.

Расширение Азербайджаном блокады гуманитарных поставок в последние недели привело к нехватке основных продуктов питания, жизненно важных медицинских товаров и других товаров первой необходимости, а нехватка топлива нарушила местное производство и распределение.

Эвакуация жителей, остро нуждающихся в срочной медицинской помощи, также была сорвана. Приблизительно 120 000 жителей Нагорного Карабаха столкнулись с гуманитарным кризисом, который требует безотлагательного внимания со стороны международного сообщества>, - отмечается в заявлении.