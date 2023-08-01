Вторник, 1 Августа 2023 17:42

АрмИнфо.Комиссия по расследованию обстоятельств 44- дневной войны в Арцахе намерена сопоставить все показания, данные в ходе заседаний комиссии, и представить обобщенный доклад на пленарном заседании Национального Собрания РА. Об этом 1 августа журналистам заявил председатель комиссии, депутат НС от правящей фракции <Гражданский договор> Андраник Кочарян.

По его словам, в задачу комиссии входит задача сопоставить все противоречащие друг другу показания, и путем проведения собственных исследований прийти к окончательному заключению. Кочарян заметил, что завтра состоятся закрытые обсуждения комиссии, в ходе которых будут изучаться цифровые показатели. <В ходе войны численность армянских вооруженных сил должна была быть доведена до 100 тысяч человек. Почему же мы оказались не готовыми к этому? Или думали, что речь будет идти о локальном конфликте? ВС годами нужно было готовить к широкомасштабным боевым действиям, и не только в 2018-2020 г.г.>, - подчеркнул парламентарий, добавив в то же время, что никто не может спрогнозировать, к каким последствиям может привести война.

Кочарян подчеркнул, что Армения должна обладать сверхсовременными военно-воздушными силами, к созданию которых необходимо готовиться заранее, в том числе, и по вопросу базирования - на земле или под землей. <В течение 44 дней армянские вооруженные силы в одиночестве противостояли коалиции. Сегодня мы ищем виновников поражения, но ведь были и героические солдаты, сдерживавшие врага. В мемориальном комплексе <Ераблур> захоронены их боевые товарищи. Они стояли насмерть, чтобы находившиеся в тылу не погибли>, - отметил Кочарян.

Депутат подчеркнул, что Нагорный Карабах является территорией, которая является одной из основ системы безопасности Республики Армения. Парламентарий призвал не спекулировать на тему блокады Нагорного Карабаха, сравнив нынешнюю ситуацию с 90-ми, когда их поколение столкнулось с еще более серьезной ситуацией, но сумело ее преодолеть. Когда Азербайджан поймет, что народ Арцаха невозможно поставить на колени даже путем блокады, армянская сторона победит. <Давайте не бояться! Естественно, психологическое состояние тех, кто в Арцахе и в Республике Армения, нельзя сравнить, но давайте вместе преодолевать трудности, а не превращать их в тему для политических спекуляций. Мы должны сообща найти пути преодоления блокады", - сказал глава комиссии. Кочарян напомнил, что в Арцахе есть президент, парламент, законы, хотя граждане и живут сейчас в условиях блокады. В этом контексте он напомнил о Косово, который может стать примером для международного сообщества в отношении Арцаха. В то же время, Кочарян уверен, что Нагорный Карабах в итоге найдет те решения, которые помогут избежать потрясений.