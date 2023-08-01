Вторник, 1 Августа 2023 17:40

АрмИнфо.Центральная избирательная комиссия приглашает к обсуждениям стороны, заинтересованные в участии в выборах в Совет старейшин Еревана. Обсуждения продут 2 августа, сообщила пресс-служба ЦИК.

Согласно источнику, на встрече сотрудники отдела информационных технологий и анализа ЦИК представят представителям партий и блоков

новые инструменты электронной системы. В частности, партии получат от ЦИК аккаунты, посредством которых смогут представить в комиссию и списки кандидатов в Совет старейшин, и декларации о доходах и имуществе. Будет также предоставлена возможность в электронной форме подавать заявки на размещение наружных рекламных щитов площадью более пяти квадратных метров, а также щиты, расположенные в районе метро, остановок общественного транспорта и лифтов.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана, состоящий из 65 членов, пройдут 17 сентября. Если по итогам выборов одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром.

На сегодняшний день известно о 8 претендентах на пост мэра: вице-мэр Еревана Тигран Авинян, бывший глава общины Кентрон Виктор Мнацаканян, бизнесвумен Наталья Ротенберг, певец Рубен Ахвердян, руководитель фракции <Луйс> Совета старейшин Давид Хажакян, глава правления партии <Национальный прогресс> Айк Григорян и лидер партии <Страна для жизни> Мане Тандилян.