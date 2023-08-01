Вторник, 1 Августа 2023 17:38

АрмИнфо.Европейский суд по правам человека принял решение предоставить Азербайджану время до 8 августа для предоставления информации о Вагифе Хачатряне - 68-летнем арцахце, похищенном 29 июля с КПП в Лачинском коридоре. Об этом говорится в заявлении представителя Армении по международным правовым вопросам.

<Азербайджан обязан сообщить суду о местонахождении, условиях содержания под стражей, состоянии здоровья, оказанной медицинской помощи и возможном возвращении этого лица>, - говорится в сообщении.

Напомним, что Вагиф Хачатрян, которого в сопровождении Международного комитета Красного Креста везли из Арцаха на лечение в Армению, был похищен представителями пограничной службы Азербайджана и увезен в неизвестном направлении. Несколько часов о его судьбе ничего не было известно, позже генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании Хачатряна, обвинив в якобы совершенных в 1991 году военных преступлениях. МИД Армении квалифицировал действия азербайджанцев как похищение, а омбудсмен Анаит Манасян назвала инцидент грубейшим нарушением международного гуманитарного права, поскольку Вагиф Хачатрян находился под защитой МККК. 30 июля представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сообщил, что в Европейский суд по правам человека было подано заявление о защите прав Вагифа Хачатряна с требованием применить к Азербайджану обеспечительную меру.