Вторник, 1 Августа 2023 17:35

АрмИнфо.Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Луи Боно на этой неделе посетит регион, сообщили Радио Азатутюн в посольстве США, добавив, что Боно в Ереване обсудит содействие Соединенных Штатов мирному процессу и лучший способ достижения прочного и достойного мира.

Радио Азатутюн, в частности, поинтересовалось, соответствует ли действительности полученная из Степанакерта информация о том, что на этой неделе западные посредники прибудут в Ереван для обсуждения вопросов встречи представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха.

Отмечается, что в посольстве прямо не ответили на вопрос о запланированной на сегодня в Братиславе, но отмененной встрече Баку-Степанакерт при американском посредничестве, лишь отметили: <Мы последовательно отмечали, что установление мира в регионе должно включать обеспечение прав и безопасность населения Нагорного Карабаха. Мы готовы содействовать любому процессу, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа>.

Напомним, что накануне глава Антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха Тигран Петросян сообщил, что Азербайджан отменил встречу представителей Степанакерта и Баку, запланированную на 1 августа в Братиславе. Официальные источники Нагорного Карабаха не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Луис Боно в прошлый раз посетил в регионе в мае. В Баку и Ереване он обсудил вопросы армяно-азербайджанского урегулирования..