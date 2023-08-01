Вторник, 1 Августа 2023 11:15

АрмИнфо.Ереванец был и останется в роли лица, принимающего решения. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 31 июля на вечере по сбору средств партии "Гражданский договор" в преддверии выборов в Совет старейшин Еревана, выразив уверенность, что в ходе свободных, справедливых, конкурентных и демократических выборов, ереванцы примут самое правильное решение.

Пашинян подчеркнул, что в 2017 году Ереван по Индексу безопасности городов занял 88 место среди 378 городов мира, но уже по итогам первого полугодия с.г. армянская столица поднялась на 14 позицию, что является <одной из важнейших достижений>. По словам премьера, Ереван, и вся Армения, способны претендовать на позицию в топ-10 в данном индексе.

Премьер напомнил, что автобусный парк столицы, по сути, модернизируется на средства, предоставленные кабмином. Большая поддержка оказывается также программе по смене лифтов в многоквартирных домах. <Ереван является бенефициаром программы 500 детсадов и 300 школ. С 2018 года нашей приоритетной задачей являлось решение вопросов, связанных с вывозом мусора. Были проблемы в этом направлении и они с трудностью, но решаются>, - сказал он, напомнив также о планах по строительству в столице спортивных школ.

<Надеюсь, что ереванец подтвердит свой мандат доверия, предоставленный нашей политической команде в 2018 году>, - заключил Никол Пашинян.

Выборы городского совета (совета старейшин) Еревана состоятся 17 сентября. Одержавшая на них победу партия сформирует городской орган управления и выберет мэра Еревана. От правящей партии <Гражданский договор> на должность мэра претендует нынешний вице- мэр, бывший вице-премьер Тигран Авинян. В выборах также примут участие глава фракции <Луйс> в Совете старейшин Давид Хажакян, бывший глава административного района Кентрон (Центр) Еревана Виктор Мнацаканян, председатель партии <Страна для жизни> Мане Тандилян, член правления партии <Национальный прогресс> Айк Григорян, генерал- майор юстиции Нелли Арутюнян от <Сила Родины>. Об участии в выборах объявила и партия <Во имя социальной справедливости>.