Вторник, 1 Августа 2023 11:13

АрмИнфо. Соединенные Штаты Америки продолжают верить, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном в пределах досягаемости. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

<Мы всегда говорили, что для того, чтобы это было в пределах досягаемости, обе стороны должны пойти на трудные компромиссы>, - подчеркнул Миллер.

Он добавил, что именно по этой причине госсекретарь США продолжает вести переговоры с лидерами как Армении, так и Азербайджана, чтобы

побудить их пойти на эти трудные компромиссы. <Поэтому мы уверены, что они могут прийти к соглашению>, - подчеркнул официальный представитель Госдепа США.

Напомним, что 29 июля госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В микроблоге главы американского внешнеполитического ведомства в Twitter уточняется, что во время разговора госсекретарь выразил глубокую обеспокоенность по поводу гуманитарного положения в Карабахе. <Я поговорил с президентом Азербайджана Алиевым, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Карабахе, - написал Блинкен.

Госсекретарь также отметил, что США призывают Азербайджан и Армению продолжать диалог для достижения мирного соглашения.