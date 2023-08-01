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АрмИнфо. Соединенные Штаты Америки продолжают верить, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном в пределах досягаемости. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер.
<Мы всегда говорили, что для того, чтобы это было в пределах досягаемости, обе стороны должны пойти на трудные компромиссы>, - подчеркнул Миллер.
Он добавил, что именно по этой причине госсекретарь США продолжает вести переговоры с лидерами как Армении, так и Азербайджана, чтобы
побудить их пойти на эти трудные компромиссы. <Поэтому мы уверены, что они могут прийти к соглашению>, - подчеркнул официальный представитель Госдепа США.
Напомним, что 29 июля госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В микроблоге главы американского внешнеполитического ведомства в Twitter уточняется, что во время разговора госсекретарь выразил глубокую обеспокоенность по поводу гуманитарного положения в Карабахе. <Я поговорил с президентом Азербайджана Алиевым, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Карабахе, - написал Блинкен.
Госсекретарь также отметил, что США призывают Азербайджан и Армению продолжать диалог для достижения мирного соглашения.
|В этом году специальным гостем <Дней науки и бизнеса> в Армении станет известный американский ученый, писатель и философ Нассим Талеб
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|Дело в отношении дочери Владимира Гаспаряна с обвинительным заключением передано в Антикоррупционный суд
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|США продолжают верить, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном в пределах досягаемости - Госдеп
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|Спикер НС лидерам парламентов и международных организаций: надеемся на ваши активные шаги в разблокировании Лачинского коридора
|Азербайджан отказался от запланированных в Братиславе переговоров с властями Нагорного Карабаха
|Пашинян в интервью Euronews рассказал о незаконной блокировке Азербайджаном Лачинского коридора
|СНБ: спецслужбы Азербайджана через соцсети предприняли очередную информационную атаку против народа Арцаха
|Правительство Армении должно положить конец онлайн-преследованиям журналистов
|Армения и Индии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Левон Тер-Петросян обсудил с послом США гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе
|Баку вправе принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности - глава МИД Турции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Работа <закладчика>: Жители Лорийской области арестованы за сбыт наркотиков, приобретенных по ТГ-каналу
|Татоян: Азербайджанские ВС угрожали дочери Вагифа Хачатряна и сотруднику МККК
|Акции информирования общественности с площади Свободы в Ереване переносятся к зданию офиса ООН
|Сбор подписей с целью криминализации признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана продолжится еще неделю
|Похищение жителя Арцаха подрывает усилия МККК в содействии гуманитарным операциям - оппозиционная фракция НС
|Столичная мэрия запускает пилотную программу по реконструкции дворов: вместо гаражей - зоны для отдыха и детские площадки
|Эдмон Марукян: Международные организации, которые закрывают глаза на происходящее в Арцахе, являются соучастниками преступлений Азербайджана
|В Ереване состоялся форум Союза армян Украины
|Выборы в Ереванe - мерило политического влияния различных политических сил
|Бывший главный прокурор Международного уголовного суда откликнулся на письмо президента Арцаха
|Тигран Авинян: Государственные детские сады не должны уступать частным
|В Армавирской области на границе с Турцией построят многофункциональный комплекс
|Адвокат отца и сына Смбатянов: "не знаю, как комментировать, перешедшее все границы воображения стихотворное произведение о "мошенничестве"
|В Ереване зазвучали требования о прекращении сотрудничества с МККК
|Перед зданием МККК проходит акция, участники которой требуют незамедлительного возвращения похищенного азербайджанцами жителя Арцаха
|Баку пытается запугать народ Нагорного Карабаха - Ваан Костанян
|Суд Еревана арестовал фигуранта уголовного дела, возбужденного против бывшего посла РА в Израиле и его сына
|Блинкен выразил Алиеву обеспокоенность гумситуацией в Нагорном Карабахе и указал на необходимость компромисса по альтернативным маршрутам
|Президент Арцаха запросил экспертное заключение о том, считается ли усугубляющаяся блокада Арцаха преступлением геноцида
|Оппозиционер: формула премьер-министра РА <отдадим Арцах, чтобы сохранить Армению>, является блефом
|Премьер Армении провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
|Погранслужба Азербайджана похитила больного человека, вырвав его из рук представителей МККК - заявление МИД Армении
|Омбудсмен Арцаха: Погранслужба Азербайджана увезла 68-летнего гражданина Арцаха в неизвестном направлении, о его судьбе ничего не известно
|Посол Франции в Армении почтил память жертв Геноцида армян
|Госминистр Арцаха: Азербайджан задержал на КПП 68-летнего гражданина Арцаха, направлявшегося с МККК в Армению для лечения
|В Ереване состоится концерт легендарного Snoop Dogg-а
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