Понедельник, 31 Июля 2023 17:52

АрмИнфо.Турция выступает за скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, считая, что это позволит обеспечить стабильность в окружающем их регионе. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан после переговоров в Анкаре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщил телеканал TRT.

"Турция поддерживает инициативы, касающиеся Азербайджана и Армении, и призывает международное сообщество также поддержать их, не делая различия между сторонами. Путь к стабильности в регионе лежит через подписание всеобъемлющего мирного договора>, - заявил глава турецкого МИД, подняв в этом контексте тему так называемого Зангезурского коридора.

Он назвал Лачинский коридор территорией Азербайджана, отметив, что в Баку вправе принимать все необходимые меры, которые там считают

необходимыми для обеспечения своей безопасности и защиты суверенных прав.

Отметим, что о правах 120 тысяч блокированных жителей Арцаха, в том числе, 30 тысяч детей турецкий министр предпочел не распространяться.