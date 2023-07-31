|Азербайджан отказался от запланированных в Братиславе переговоров с властями Нагорного Карабаха
|Пашинян в интервью Euronews рассказал о незаконной блокировке Азербайджаном Лачинского коридора
|СНБ: спецслужбы Азербайджана через соцсети предприняли очередную информационную атаку против народа Арцаха
|Правительство Армении должно положить конец онлайн-преследованиям журналистов
|Армения и Индии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Левон Тер-Петросян обсудил с послом США гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе
|Баку вправе принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности - глава МИД Турции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Работа <закладчика>: Жители Лорийской области арестованы за сбыт наркотиков, приобретенных по ТГ-каналу
|Татоян: Азербайджанские ВС угрожали дочери Вагифа Хачатряна и сотруднику МККК
|Акции информирования общественности с площади Свободы в Ереване переносятся к зданию офиса ООН
|Сбор подписей с целью криминализации признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана продолжится еще неделю
|Похищение жителя Арцаха подрывает усилия МККК в содействии гуманитарным операциям - оппозиционная фракция НС
|Столичная мэрия запускает пилотную программу по реконструкции дворов: вместо гаражей - зоны для отдыха и детские площадки
|Эдмон Марукян: Международные организации, которые закрывают глаза на происходящее в Арцахе, являются соучастниками преступлений Азербайджана
|В Ереване состоялся форум Союза армян Украины
|Выборы в Ереванe - мерило политического влияния различных политических сил
|Бывший главный прокурор Международного уголовного суда откликнулся на письмо президента Арцаха
|Тигран Авинян: Государственные детские сады не должны уступать частным
|В Армавирской области на границе с Турцией построят многофункциональный комплекс
|Адвокат отца и сына Смбатянов: "не знаю, как комментировать, перешедшее все границы воображения стихотворное произведение о "мошенничестве"
|В Ереване зазвучали требования о прекращении сотрудничества с МККК
|Перед зданием МККК проходит акция, участники которой требуют незамедлительного возвращения похищенного азербайджанцами жителя Арцаха
|Баку пытается запугать народ Нагорного Карабаха - Ваан Костанян
|Суд Еревана арестовал фигуранта уголовного дела, возбужденного против бывшего посла РА в Израиле и его сына
|Блинкен выразил Алиеву обеспокоенность гумситуацией в Нагорном Карабахе и указал на необходимость компромисса по альтернативным маршрутам
|Президент Арцаха запросил экспертное заключение о том, считается ли усугубляющаяся блокада Арцаха преступлением геноцида
|Оппозиционер: формула премьер-министра РА <отдадим Арцах, чтобы сохранить Армению>, является блефом
|Премьер Армении провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
|Погранслужба Азербайджана похитила больного человека, вырвав его из рук представителей МККК - заявление МИД Армении
|Омбудсмен Арцаха: Погранслужба Азербайджана увезла 68-летнего гражданина Арцаха в неизвестном направлении, о его судьбе ничего не известно
|Посол Франции в Армении почтил память жертв Геноцида армян
|Госминистр Арцаха: Азербайджан задержал на КПП 68-летнего гражданина Арцаха, направлявшегося с МККК в Армению для лечения
|В Ереване состоится концерт легендарного Snoop Dogg-а
|Академгородок может быть возведен в 17 квартале Еревана
|Телеведущие авторитетной швейцарской передачи: В западных СМИ никто не говорит об Арцахе
|Премьер-лига Армении будет носить название «IDBank Премьер-лига»
|В посольстве России в Армении выступили с разъяснениями в связи с ситуацией вокруг рейса Ереван-Вена авиакомпании "WizzAir"
|Замглавы МИД РА: Грузовики с гумгрузом в Корнидзоре яркое доказательство лживости азербайджанских утверждений о функционировании Кашатагского коридора
|Оперу Джакомо Пуччини <Турандот> представят в Ереване
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Генпрокуратура сообщает о незаконной продаже земельного участка в парке им. Комитаса в бытность Тарона Маргаряна мэром
|Роберт Гукасян: Достигать своей цели, моря голодом людей, неприемлемо в современном мире
|Обсуждены вопросы налаживания новых логистических сообщений с целью развития товарооборота между Туркменистаном и Арменией
|Cпикер парламента Арцаха подает в отставку
|Вражеские силы обстреляли позиции АО Арцаха
|Делегация аккредитованных в Армении послов направляется в Корнидзор
|Эксперт: Когда и где армяне Нагорного Карабаха превратились в "этническое меньшинство"?
|Сурен Папикян: В ближайшее время будут предприняты шаги, которые значительно повысят уровень боеготовности военнослужащих ВС РА
|Постпред Армении обратил внимание участников Постоянного совета ОБСЕ на стремительно обостряющийся гумкризис в Арцахе из-за действий Азербайджана
|В Армии обороны Арцаха опровергли очередную вражескую "утку", на этот раз относительно подавления GPS-сигналов гражданской авиации
|Заместитель постпреда Арцаха в Армении: С начала блокады Арцаха в Республику было поставлено 1 296 тонн гуманитарной помощи
|Экс-глава Минюста Армении: Интеграция подразумевает не только раздачу сахара, фасоли и муки, а бесплатный сыр сами знаете, где бывает!
|Нидерланды, Испания и США призвали разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром
|Пашинян с однопартийцами обсудил предстоящие выборы в Совет старейшин Еревана
|Отказ Баку пропустить гумгруз в Степанакерт свидетельствует о его намерениях оброечь на голод население Нагорного Карабаха - посол по особым поручениям
|Глава МИД Арцаха и советник мэра Парижа обсудили тяжелейшую гумситуацию в Арцахе из-за вражеских действий
|В Степанакерте назвали ложным нарративом попытки увязать азербайджано-карабахский конфликт с проблемой обеспечения прав нацменьшинств
|В Баку не собираются пропускать колонну гумпомощи из Армении в Нагорный Карабах
|Франция требует восстановления свободного передвижения по Лачинскому коридору
|Читать больше
АрмИнфо.Турция выступает за скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, считая, что это позволит обеспечить стабильность в окружающем их регионе. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан после переговоров в Анкаре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщил телеканал TRT.
"Турция поддерживает инициативы, касающиеся Азербайджана и Армении, и призывает международное сообщество также поддержать их, не делая различия между сторонами. Путь к стабильности в регионе лежит через подписание всеобъемлющего мирного договора>, - заявил глава турецкого МИД, подняв в этом контексте тему так называемого Зангезурского коридора.
Он назвал Лачинский коридор территорией Азербайджана, отметив, что в Баку вправе принимать все необходимые меры, которые там считают
необходимыми для обеспечения своей безопасности и защиты суверенных прав.
Отметим, что о правах 120 тысяч блокированных жителей Арцаха, в том числе, 30 тысяч детей турецкий министр предпочел не распространяться.
|Азербайджан отказался от запланированных в Братиславе переговоров с властями Нагорного Карабаха
|Пашинян в интервью Euronews рассказал о незаконной блокировке Азербайджаном Лачинского коридора
|СНБ: спецслужбы Азербайджана через соцсети предприняли очередную информационную атаку против народа Арцаха
|Правительство Армении должно положить конец онлайн-преследованиям журналистов
|Армения и Индии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Левон Тер-Петросян обсудил с послом США гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе
|Баку вправе принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности - глава МИД Турции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Работа <закладчика>: Жители Лорийской области арестованы за сбыт наркотиков, приобретенных по ТГ-каналу
|Татоян: Азербайджанские ВС угрожали дочери Вагифа Хачатряна и сотруднику МККК
|Акции информирования общественности с площади Свободы в Ереване переносятся к зданию офиса ООН
|Сбор подписей с целью криминализации признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана продолжится еще неделю
|Похищение жителя Арцаха подрывает усилия МККК в содействии гуманитарным операциям - оппозиционная фракция НС
|Столичная мэрия запускает пилотную программу по реконструкции дворов: вместо гаражей - зоны для отдыха и детские площадки
|Эдмон Марукян: Международные организации, которые закрывают глаза на происходящее в Арцахе, являются соучастниками преступлений Азербайджана
|В Ереване состоялся форум Союза армян Украины
|Выборы в Ереванe - мерило политического влияния различных политических сил
|Бывший главный прокурор Международного уголовного суда откликнулся на письмо президента Арцаха
|Тигран Авинян: Государственные детские сады не должны уступать частным
|В Армавирской области на границе с Турцией построят многофункциональный комплекс
|Адвокат отца и сына Смбатянов: "не знаю, как комментировать, перешедшее все границы воображения стихотворное произведение о "мошенничестве"
|В Ереване зазвучали требования о прекращении сотрудничества с МККК
|Перед зданием МККК проходит акция, участники которой требуют незамедлительного возвращения похищенного азербайджанцами жителя Арцаха
|Баку пытается запугать народ Нагорного Карабаха - Ваан Костанян
|Суд Еревана арестовал фигуранта уголовного дела, возбужденного против бывшего посла РА в Израиле и его сына
|Блинкен выразил Алиеву обеспокоенность гумситуацией в Нагорном Карабахе и указал на необходимость компромисса по альтернативным маршрутам
|Президент Арцаха запросил экспертное заключение о том, считается ли усугубляющаяся блокада Арцаха преступлением геноцида
|Оппозиционер: формула премьер-министра РА <отдадим Арцах, чтобы сохранить Армению>, является блефом
|Премьер Армении провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
|Погранслужба Азербайджана похитила больного человека, вырвав его из рук представителей МККК - заявление МИД Армении
|Омбудсмен Арцаха: Погранслужба Азербайджана увезла 68-летнего гражданина Арцаха в неизвестном направлении, о его судьбе ничего не известно
|Посол Франции в Армении почтил память жертв Геноцида армян
|Госминистр Арцаха: Азербайджан задержал на КПП 68-летнего гражданина Арцаха, направлявшегося с МККК в Армению для лечения
|В Ереване состоится концерт легендарного Snoop Dogg-а
|Академгородок может быть возведен в 17 квартале Еревана
|Телеведущие авторитетной швейцарской передачи: В западных СМИ никто не говорит об Арцахе
|Премьер-лига Армении будет носить название «IDBank Премьер-лига»
|В посольстве России в Армении выступили с разъяснениями в связи с ситуацией вокруг рейса Ереван-Вена авиакомпании "WizzAir"
|Замглавы МИД РА: Грузовики с гумгрузом в Корнидзоре яркое доказательство лживости азербайджанских утверждений о функционировании Кашатагского коридора
|Оперу Джакомо Пуччини <Турандот> представят в Ереване
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Генпрокуратура сообщает о незаконной продаже земельного участка в парке им. Комитаса в бытность Тарона Маргаряна мэром
|Роберт Гукасян: Достигать своей цели, моря голодом людей, неприемлемо в современном мире
|Обсуждены вопросы налаживания новых логистических сообщений с целью развития товарооборота между Туркменистаном и Арменией
|Cпикер парламента Арцаха подает в отставку
|Вражеские силы обстреляли позиции АО Арцаха
|Делегация аккредитованных в Армении послов направляется в Корнидзор
|Эксперт: Когда и где армяне Нагорного Карабаха превратились в "этническое меньшинство"?
|Сурен Папикян: В ближайшее время будут предприняты шаги, которые значительно повысят уровень боеготовности военнослужащих ВС РА
|Постпред Армении обратил внимание участников Постоянного совета ОБСЕ на стремительно обостряющийся гумкризис в Арцахе из-за действий Азербайджана
|В Армии обороны Арцаха опровергли очередную вражескую "утку", на этот раз относительно подавления GPS-сигналов гражданской авиации
|Заместитель постпреда Арцаха в Армении: С начала блокады Арцаха в Республику было поставлено 1 296 тонн гуманитарной помощи
|Экс-глава Минюста Армении: Интеграция подразумевает не только раздачу сахара, фасоли и муки, а бесплатный сыр сами знаете, где бывает!
|Нидерланды, Испания и США призвали разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром
|Пашинян с однопартийцами обсудил предстоящие выборы в Совет старейшин Еревана
|Отказ Баку пропустить гумгруз в Степанакерт свидетельствует о его намерениях оброечь на голод население Нагорного Карабаха - посол по особым поручениям
|Глава МИД Арцаха и советник мэра Парижа обсудили тяжелейшую гумситуацию в Арцахе из-за вражеских действий
|В Степанакерте назвали ложным нарративом попытки увязать азербайджано-карабахский конфликт с проблемой обеспечения прав нацменьшинств
|В Баку не собираются пропускать колонну гумпомощи из Армении в Нагорный Карабах
|Франция требует восстановления свободного передвижения по Лачинскому коридору
|Читать больше
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
|Читать больше
|Союз офицеров запаса СНБ: власть в Ереване надо брать
|Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
|Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
|Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
|Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
|Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
|Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
|Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
|Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
|Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
|Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
|Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
|Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
|Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
|АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»