Понедельник, 31 Июля 2023 15:28

АрмИнфо. Международные организации, которые закрывают глаза на происходящее в Арцахе, являются соучастниками преступлений Азербайджана по этнической чистке и геноцидальной политике. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил Посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян.

<Если в присутствии МККК, российских миротворцев человека могут задержать, то все оставшиеся формулировки о готовности сотрудничать, интегрировать - попросту рушатся>, - подчеркнул он.

Происходящее Марукян назвал пограничной ситуацией, для регулирования которой, по его словам, необходимы решения, снижающие напряженность. В этом ключе он указал на целесообразность старта переговорного процесса между Степанакертом и Баку.

Напомним, что 29 июля 68-летний Вагиф Хачатрян, которого в сопровождении Международного комитета Красного Креста везли из Арцаха на лечение в Армению, был похищен представителями пограничной службы Азербайджана и увезен в неизвестном направлении. Несколько часов о его судьбе ничего не было известно, позже генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании Хачатряна, обвинив в якобы совершенных в 1991 году военных преступлениях.

26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который все еще стоит в приграничной зоне близ Корнидзора. <Мы попросили, чтобы представители РМК, дислоцированные в НК, приняли груз и доставили его в Нагорный Карабах, который находится в гуманитарном кризисе из-за около 8-месячной незаконной блокады Лачинского коридора. Азербайджан препятствует въезду гуманитарного конвоя. Данное поведение непонятно и неприемлемо>, - сказал на последнем заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, допуск груза будет способствовать утверждению мира в регионе и станет позитивным шагом для укрепления атмосферы доверия.

Отметим, что Арцах находится в блокаде с 12 декабря 2022 года из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты. Все это происходит на фоне молчания и бездействия цивилизованного мира.