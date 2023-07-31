Понедельник, 31 Июля 2023 13:05

АрмИнфо.Группа студентов высших учебных заведений Армении 31 июля заблокировала входы в офис Международного комитета Красного Креста, настаивая на встрече с главой армянского представительства данной организации.

По словам одного из участников акции, участники которой требуют от МККК предпринять все необходимые шаги для возвращения похищенного азербайджанцами жителя Арцаха Вагифа Хачатряна, митингующие требуют от МККК принять группу из 10 человек. Он заявил также, что предоставят организации время до 17:30 для выполнения своих требований.

Другой участник акции призвал власти Армении и Арцаха прекратить сотрудничество с МККК, поскольку данная структура не в состоянии обеспечить безопасность граждан. <Баку может кого угодно объявить преступником, похитить и увезти. Если МККК знал, что ему могут помешать, то обязан был обратиться к международным силовым структурам с просьбой обеспечить его безопасное передвижение и не останавливать колонну. Это определено конвенциями, такой опыт имел место во многих странах мира, в том числе в Нигере, Судане, где МККК данными методами обеспечивал жизнь и безопасность мирных жителей, даже жертвуя собственной жизнью>, - подчеркнул митингующий.

Напомним, что 68-летний житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян 29 июля был похищен и незаконно задержан Азербайджаном на незаконно установленном КПП в Лачинском коридоре.