Понедельник, 31 Июля 2023 13:00

АрмИнфо.Баку пытается запугать народ Нагорного Карабаха, написал в соцсетях заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

"Самоуправство Азербайджана, наряду с полной блокадой Лачинского коридора и игнорированием прав и вопросов безопасности народа Нагорного Карабаха, направлено на их запугивание, а также на то, чтобы поставить под сомнение возможность обеспечения минимальных прав населения НК, и реализации их права на жизнь в отсутствие международного участия", - написал он.

Напомним, что 29 июля 68-летний Вагиф Хачатрян, которого в сопровождении Международного комитета Красного Креста везли из Арцаха на лечение в Армению, был похищен представителями пограничной службы Азербайджана и увезен в неизвестном направлении. Несколько часов о его судьбе ничего не было известно, позже генпрокуратура Азербайджана заявила о задержании Хачатряна, обвинив в якобы совершенных в 1991 году военных преступлениях.