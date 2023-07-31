Понедельник, 31 Июля 2023 12:57

АрмИнфо.. Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе, а также отметил "необходимость компромисса по альтернативным маршрутам".

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Мэттью Миллера. "Госсекретарь Блинкен подчеркнул настоятельную необходимость свободного проезда коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств через Лачинский коридор, а также указал на необходимость компромисса по альтернативным маршрутам, чтобы гуманитарные грузы могли поступать жителям Нагорного Карабаха. Секретарь подчеркнул необходимость того, чтобы все стороны сохраняли позитивный настрой на мирных переговорах", - говорится в сообщении.