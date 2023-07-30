Воскресенье, 30 Июля 2023 00:19

АрмИнфо.68-летний Вагиф Хачатрян, которого в сопровождении Международного комитета Красного Креста везли из Арцаха на лечение в Армению, был похищен представителями пограничной службы Азербайджана и увезен в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Инфоштаб Арцаха, ссылаясь на заявление Омбудсмена Республики Арцах Гегама Степаняна. Согласно источнику, ни родственников, ни представителей МККК, ни российских миротворцев рядом с похищенным нет. На данный момент, по словам Омбудсмена, его судьба неизвестна. "Офис правозащитника Республики Арцах продолжает сбор фактов об инциденте", - говорится в заявлении.

Отметим, что несколько ранее госминистр Арцаха сообщил о задержании азербайджанской стороной на КПП 68-летнего гражданина Арцаха, которого при посредничестве МККК везли на лечение в Армению.