Суббота, 29 Июля 2023 12:25

АрмИнфо.Даже гуманитарный мир игнорирует ситуацию в Арцахе. Об этом в интервью авторитетной швейцарской телепрограмме Swiss Impact with Banerjis заявил общественно-политический деятель, координатор общественного движения "Фронт безопасности и развития Арцаха>, соучредитель агентства территориального развития <Мы - наши горы>, экс госминистр Арцаха, известный предприниматель Рубен Варданян.

В этой связи он подчеркнул, что Арцах на протяжении 7 месяцев лишен возможности получить какую-либо помощь, в частности продовольствие, медикаменты, нарушено электро- и газоснабжение. Сегодня, по словам предпринимателя, Арцах живет на внутренние ресурсы. "До 15 июня хотя бы российским миротворцам и Красному Кресту разрешалось привозить в Арцах некоторые медикаменты и гуманитарную помощь. Однако после этого полностью закрылась и эта дорога, и сейчас мы в тотальной блокаде: никто не может перемещаться, никто ниоткуда не может ничего приобрести, у нас есть только наши внутренние ресурсы, за счёт которых люди остаются живы, но это действительно чрезвычайно опасная ситуация", - подчеркнул он.

По словам несменных ведущих известной телепередачи Swiss Impact with Banerjis Светы и Бена Банерджи о ситуации в Арцахе никто не говорил и не говорит в западных средствах массовой информации.

В этой связи Варданян обратил внимание на то, что Международный суд ООН принял чёткое решение - обязать Азербайджан открыть коридор. Однако, по мнению мецената, мир, в котором сегодня мы живем, позволяет игнорировать решения международных организаций самого высокого уровня.

"Поскольку у нас есть аэропорт, мы предлагаем открыть воздушный коридор, который даст возможность организациям доставить нам какую-либо гуманитарную помощь. Мы верим, что это лишь одно из решений, что мы можем попросить мир, в частности, из Швейцарии или из других мест могут приходить гуманитарные грузы и доставлять людям питание", - призвал Варданян. Он напомнил, что в настоящее время в Арцахе есть 120 тысяч человек, в том числе 30 тысяч детей, 20 тысяч стариков. "Снова говорю: то, что происходит - сумасшествие, и мир, к сожалению, делает вид, что не замечает этого", - сказал экс-госминистр.

Он выразил надежду, что эту программу услышат многие люди, в том числе имеющие социальное влияние инвесторы. Варданян подчеркнул необходимость давления на международные организации, правительства, "Дети нуждаются в питании, они имеют право жить. Никто не имеет права прекратить обеспечение минимальных потребностей людей, тех людей, которые являются невинными и обыкновенными людьми", - сказал он.

Говоря о дипломатических механизмах, предприниматель отметил, что в последнее время были встречи в Брюсселе между Президентом Европейского Союза Шарлем Мишелем и руководителями Армении и Азербайджана, несколько встреч параллельно проходили в Москве.

Однако, эти обсуждения, к сожалению, не дали решений. Варданян констатировал, что со стороны Азербайджана слишком много фальшивой риторики. "Например, Азербайджан предложил гуманитарную помощь, а мы сказали: <Нет, не выйдет. Мы вам не доверяем>. Мы знаем, что невозможно получить помощь от тех людей, которые постоянно заявляют, что будут убивать армян", - пояснил он.

Варданян обратил внимание на то, что несмотря на все вызовы, Арцах удалось сохранить армянским. Азербайджан , по его словам, 44 года управляется одной семьёй. "Это авторитарный режим, а не демократия. Нефть и газ - это большие потоки денег, но это нестабильно для того, чтобы сформировать действительно стабильное общество. Мы живём в очень безумный период. По этой самой причине, пока мы крепки, я уверен, мы получим поддержку от других народов и других государств",

- сказал он.

В эфире телепередачи мецент призвал оказать давление на все правительства и все организации в Европе, США, России и в других местах, чтобы последние действовали и не игнорировали конфликт, который может уничтожить одно из древнейших христианских поселений мира и уничтожить наследие нации, живущей на этой земле на протяжении тысячелетий.

Полностью интервью можно посмотреть по следюущней ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=FMdSu9z9DhI

Отметим, что Swiss Impact with Banerjis имеющая миллионную аудиторию телепрограмма в основном обращается к социальной, образовательной и природоохранной тематике, а также рассказывает о проблемах устойчивого развития.