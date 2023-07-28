Пятница, 28 Июля 2023 17:10

АрмИнфо.Достигать своей цели, моря голодом людей, неприемлемо в современном мире. Об этом заявил губернатор Сюникской области Роберт Гукасян в рамках визита в Корнидзор с аккредитованными в Армении диппредставителями, где уже несколько дней стоят фуры с гуманитарным грузом, предназначенным для жителей блокадного Арцаха, которых азербайджанская сторона не пропускает.

Поблагодарив послов за визит в Корнидзор, где последние могут самостоятельно ознакомиться с ситуацией и дать оценки, он подчеркнул, что ранее Армения имела возможность небольшими партиями поставлять в Арцах предметы первой необходимости - продовольствие и медикаменты. С недавних же пор Арцах полностью отрезан.

<Как взрослые, так и дети голодают, и Азербайджан говорит об интеграции. Но, видимо, рем хотят дойти до интеграции, моря людей голодом, что неприемлемо для всех нас. Это единственная дорога, и груз должен дойти до адресата. В обратном случае мы станем просто молчаливыми свидетелями катастрофы>, - подчеркнул губернатор.

Гукасян заметил, что по всей протяженности моста, и далее вглубь размещены ВС Азербайджана, которые блокируют дорогу гуммконвоя.

Вновь поблагодарив послов за визит, он подчеркнул, что после увиденного воочию дипломаты смогут самостоятельно проанализировать и оценить ситуацию, в которой десятки тысяч голодных людей находятся в блокаде на одной стороне, а гуманитарный груз на другой.

Отметим, что в состав дипломатической делегации вошли послы и диппредставители Сербии, Швейцарии, Украины, Франции, Великобритании, Беларуси, Ирана, Болгарии Российской Федерации, США, Литвы, Польши, Ирака, Индии, Румынии, Италии и Испании.

Отметим, что 26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который стоит в приграничной зоне близ Корнидзора. <Мы попросили, чтобы представители РМК, дислоцированные в НК, приняли груз и доставили его в Нагорный Карабах, который находится в гуманитарном кризисе из-за около 8-месячной незаконной блокады Лачинского коридора. Азербайджан препятствует въезду гуманитарного конвоя. Данное поведение непонятно и неприемлемо>, - сказал на последнем заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, допуск груза будет способствовать утверждению мира в регионе и станет позитивным шагом для укрепления атмосферы доверия.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты. Все это происходит на фоне молчания и бездействия цивилизованного мира.