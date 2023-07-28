Пятница, 28 Июля 2023 16:16

АрмИнфо. Спикер парламента Арцаха Артур Товмасян подает в отставку.

В заявлении Товмасяна, опубликованном на сайте парламента НКР, в частности, говорится: "Своим личным решением я беру на себя политическую ответственность покинуть пост Председателя Национального Собрания, но я всегда останусь верен идее, принятой нашим народом на референдуме в 1991 году.

До последнего своего вздоха я буду служить Республике Армения и ее народу, Республике Арцах и ее народу. Пусть Бог защитит армянский мир. Заявление об отставке я представлю завтра".

Отметим, что еще 26 июля в армянских СМИ начала тиражироваться информация о решении Товмасяна уйти в отставку.