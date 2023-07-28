Пятница, 28 Июля 2023 15:58

АрмИнфо.Постоянный представитель Армении при ОБСЕ, посол Армен Папикян в ходе своего выступления на заседания Постоянного совета ОБСЕ, обратив внимание глав миссий и представителей государств-участников на стремительно обостряющийся гуманитарный кризис в Арцахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора, длящейся уже около 8 месяцев и последние события.

Как сообщает пресс-служба постпредства РА при ОБСЕ, Папикян, в частности, подчеркнул, что полная блокада Нагорного Карабаха с 15 июня, в том числе прекращение гуманитарных поставок через Международный комитет Красного Креста, привели к острой нехватке продовольствия, медикаментов, топлива и других товаров первой необходимости. По его словам, в результате этих действий в Арцахе создана катастрофическая гуманитарная ситуация.

Постпред Армении подчеркнул важность осуществления соответствующих необходимых шагов со стороны ОБСЕ и ее исполнительных структур в связи с повсеместными нарушениями индивидуальных и коллективных основных прав 120-тысячного населения Арцаха, а также необходимость применения санкций международным сообществом в отношении Азербайджана и его власти, чтобы заставить их выполнять вердикты Международного Суда.

Посол подчеркнул, что права и безопасность армянского народа Нагорного Карабаха необходимо срочно решать в рамках международного механизма, с обеспечением международного участия и четких гарантий.