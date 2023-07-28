Пятница, 28 Июля 2023 11:25

АрмИнфо.Нидерланды с серьезной обеспокоенностью следят за гуманитарной ситуацией, затрагивающей население бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, и полностью поддерживают заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозепа Борреля. Об этом говорится в заявлении МИД Нидерландов в Твиттер.

Заявление Борреля поддержала и Испания. "Испания поддерживает заявление Жозепа Борреля о гуманитарной ситуации, связанной с блокадой Лачина. Азербайджанские власти должны очень быстро обеспечить безопасность и свободное передвижение в коридоре и не допустить эскалации кризиса", - говорится в публикации посольства Испании в РФ в Твиттере, сделанное на армянском языке.

О ситуации высказались и в посольстве США в РА. В дипмиссии на запрос армянских СМИ заявили, что прекращение гуманитарной помощи еще больше усугубляет ухудшающуюся гуманитарную ситуацию и подрывает усилия по укреплению доверия в рамках мирного процесса.

В посольстве также подчеркнули, что США глубоко обеспокоены продолжающейся блокадой Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора.

"Открытое и свободное передвижение по коридору должно быть немедленно восстановлено. Прямой диалог между Арменией и Азербайджаном имеет важное значение для урегулирования этого давнего конфликта. Конфликт не может иметь военного решения, а решение споров путем применения силы недопустимо"- говорится в сообщении.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.

26 июля Армения направила 360 тонн гумпомощи Арцаху, однако, со вчерашнего вечере, порядка 20 фур находятся в Корнидзоре и ждут разрешения на проезд через Кашатагский коридор. За процессом следят, в том числе представители мониторинговой миссии ЕС в РА.

На этом фоне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что власти Азербайджана обязаны в ближайшее время гарантировать безопасность и свободу передвижения по Кашатагскому коридору и не допустить дальнейшей эскалации кризиса.

До сих пор переговоры российских миротворцев с азербайджанской стороной не дали результата, вражеская сторона продолжает преступную блокаду Арцаха. В Азербайджане заявили, что пусть арцахцы не надеются на задействоание дороги Степанакерт-Горис, игра окончена! В Баку заверили, что Армения в Брюсселе дала согласие на задействование дороги Степанакерт - Акна (Агдам). В пресс-службе премьера РА назвали эту информацию ложью. В МИД Армении же заявили, что грузы с гумпомощью будут стоять в Корнидзоре, на въезде в коридор, соединяющий Армению и Арцах до тех пор, пока Азербайджан не откроет дорогу.

Отметим также, что посольство США на своей страничке в Фейсбук отметило, что исполняющий обязанности вице-посла США в Армении Джон Аллело присоединился к дипломатическому корпусу в Сюнике и услышал от перемещенных лиц и региональных властей информацию о людских страданиях, вызванных продолжающимся блокадой Лачинского коридора. «Мы повторяем призыв госсекретаря Блинкена о немедленном открытии коридора для коммерческих и частных перевозок», - говорится в сообщении посольства США.

Напомним, что аккредитованные в Армении главы диппредставительств отправились сегодня в Сюникскую область. Делегация намерена направиться в Корнидзор, где уже третий день стоят грузовики с гуманитарной помощью для Арцаха в ожидании допуска на проезд в Республику Арцах.