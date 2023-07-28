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 Пятница, 28 Июля 2023 11:01
Александр Аванесов

Отказ Баку пропустить гумгруз в Степанакерт свидетельствует о его намерениях оброечь на голод население Нагорного Карабаха - посол по особым поручениям

Отказ Баку пропустить гумгруз в Степанакерт свидетельствует о его намерениях оброечь на голод население Нагорного Карабаха - посол по особым поручениям

АрмИнфо. Отказ Азербайджана пропустить гуманитарный груз в Нагорный Карабах свидетельствует о намерениях Баку обречь на голод 120 тысячное население Нагорного Карабаха. Об этом журналистам заявил посол пои особым поручениям РА Эдмон Марукян.

Тем самым, как считает Марукян, нарушено международное гуманитарное право и  массовое нарушение прав человека. С этой точки зрения, считает посол, никто не может сказать, что власти Армении ничего не предприняли или не предпринимают. МИД страны даже организовал поездку представителей зарубежных дипломатических представительств, которые изучили гуманитарный груз, представив в свои государства соответствующие сообщения. <На дипломатическом уровне работа  ведется в полном объеме.  Предпринимаемые армянской стороной шаги прогнозируемы, и соответствуют обязательством, принятым в рамках трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года>, - отметил посол по особым поручениям.

Он добавил, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе с каждым часом усугубляется.  <Необходимо продолжить работу, и есть надежда, что гуманитарный груз при сопровождении российских миротворцев будет доставлен к месту назначения>, - сказал Марукян. Он напомнил, что в ходе недавней трехсторонней встречи в Москве министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян поднял вопрос о разблокировании коридора и выполнения Азербайджаном двух решений  Международного суда ООН. <Речь тогда шла не о конкретно этом грузе, а об открытии коридора в целом>, - заметил Марукян.

Отметим, что до сих пор переговоры российских миротворцев с азербайджанской стороной не дали результата, вражеская сторона продолжает преступную блокаду Арцаха. В Азербайджане заявили, что пусть арцахцы не надеются на задействоание дороги Степанакерт-Горис, игра окончена! В Баку заверили, что Армения в Брюсселе дала согласие на задействование дороги Степанакерт - Акна (Агдам). В пресс-службе премьера РА назвали эту информацию ложью.  В МИД Армении же заявили, что грузы с гумпомощью будут стоять в Корнидзоре, на въезде в коридор, соединяющий Армению и Арцах до тех пор, пока Азербайджан не откроет дорогу.

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