Четверг, 27 Июля 2023 19:44

АрмИнфо.Франция призывает Азербайджан выполнить свои международные обязательства по части деблокады Лачинского коридора. Об этом говорится в заявлении министерства Европы и иностранных дел Франции.

<Франция выражает сожаление в связи с продолжительным блокированием Азербайджаном Лачинского коридора, что противоречит обязательствам, взятым в соответствии с соглашениями о прекращении огня, и наносит ущерб переговорному процессу. Франция полностью поддерживает заявление Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности от 26 июля относительно гуманитарной ситуации, затрагивающей население Нагорного Карабаха.

Франция призывает Азербайджан соблюдать свои международные обязательства, в частности осуществить временные меры, указанные Международным Судом в его постановлении от 22 февраля, и имеющие обязательную силу.

Франция требует восстановления свободного передвижения грузов, людей и товаров по Лачинскому коридору в обоих направлениях, бесперебойного снабжения населения газом и электроэнергией.

Наряду с ЕС Франция по-прежнему полностью привержена содействию устойчивому и справедливому миру в регионе, о чем заявила министр Европы и иностранных дел во время своего визита в Армению и Азербайджан в конце апреля>, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Франции.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты.

26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который со вчерашнего дня в приграничной зоне близ Корнидзора ждет ответа от российских миротворцев. <Мы попросили, чтобы представители РМК, дислоцированные в НК, приняли груз и доставили его в Нагорный Карабах, который находится в гуманитарном кризисе из-за около 8-месячной незаконной блокады Лачинского коридора. Азербайджан препятствует въезду гуманитарного конвоя. Данное поведение непонятно и неприемлемо>, - сказал сегодня премьер Никол Пашинян. По его словам, допуск груза будет способствовать утверждению мира в регионе и станет позитивным шагом для укрепления атмосферы доверия.