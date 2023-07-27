Четверг, 27 Июля 2023 16:31

АрмИнфоЛишения, понесенные армянами за освобождение Нагорного Карабаха, вовсе не являются основанием для того, чтобы ругать карабахцев и обвинять их в неблагодарности, лени или тунеядстве. Так отреагировал первый президент Армении Левон Тер-Петросян, на критику, озвученную действующим премьером Армении Николом Пашиняном на пресс-конференции 25 июля в адрес арцахцев.

"Еще большой вопрос, кто кому больше дал: Армения Карабаху или Карабах Армении? Не является таким основанием и весьма негативное отношение, сложившееся к одному- двум десяткам карабахских чиновников и крупных бизнесменов, нашедших пристанище в Армении. От их нравов и беззаконий в равно степени страдали и страдают не только наши соотечественники в Армении, но и в Арцахе", - отметил первый президент Армении.

Вместе с тем он констатировал, что Армения и Арцах - это общая родина армян, граждане которой в равной мере разделяют как победы и поражения, так и лишения и страдания.

"В то же время не следует забывать, что карабахцы живут на передовой армяно- азербайджанского противостояния, под постоянной угрозой пограничных столкновений и обстрелов, а потому более остро воспринимают реалии, что требует исключительного такта от армян в Армении", - отметил Тер-Петросян, выложив под своей публикацией фото своего посещения Нагорного Карабаха в 1995 году.

Отметим, что 25 июля в ходе пресс-конференции для СМИ Никол Пашинян обрущился с критикой на арцахцев. Поводом для этого стал вопрос женщины из Арцаха, которая раскритиковала супругу премьера Анну Акопян за публикацию фото с едой в соцсетях еду, когда в НКР люди голодают.

Премьер Армении стал притыкать арцахцам, помощью выделяемой из госбюджета РА, и возмутился тем, что в июле у них в огороде нет помидор или баклажан. "Вы делаете политическую акцию, вы не задаете вопрос. Моя семья, Армения, народ что-нибудь жалели для Карабаха? Почему из Карабаха они не требуют найти высокопоставленных чиновников, владеющих недвижимостью в Ереване?

Как использовались 150 млрд. драмов, что у них нет продуктов для аджапсандала? Пусть выращивали бы. Или это тоже должны были посеять в Араратской долине и отправить? Вы хотите принести в жертву независимость Армении? Кому? Это исключено. Что означает то, что руководство Нагорного Карабаха организует перекрытие улиц в Армении? Проводите азербайджанскую функцию в центре Еревана?", - отметил c цинизмом Пашинян.

Премьер Армении видимо запамятовал, что арцахцы с 12 декабря 2022 года находятся в азербайджанской блокаде. У них проблемы, с газом, электроэнергией, горючим, в том числе для обработки полей. Люди около восьми месяцев недоедают, зимой не имели возможности элементарно отапливать свои дома, не могут получить надлежащую медпомощь, образование, воспользоваться другими универсальными правами человека.

Более того, Пашинян, по всей видимости, запамятовал, что его заявление, сделанное после Пражского саммита в октябре 2022 года, о том, что "Республика Армения признает Арцах частью Азербайджана" привело к той ситуации, в которой сегодня оказалось 120 тысячное население Нагорного Карабаха, исконно проживающее на этих территориях.