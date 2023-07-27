Четверг, 27 Июля 2023 12:25

АрмИнфо.Если оставить в стороне все дипломатические уловки, то следует констатировать, что серьезных достижений в переговорах по так называемому <мирному договору> между Арменией и искусственно созданным Азербайджаном нет. Об этом на своей странице в Facebook написал иранист Вардан Восканян.

<Такого не может быть по существу, потому что целью варварского режима в Баку является не мир, а полная, безоговорочная и необратимая капитуляция Армении и превращение ее де-факто в <государство­призрак>, - отметил политолог.

Он добавил, что единственным прагматичным выходом из положения является повсеместная, качественная и разумная милитаризация Армении по очень простой и понятной формуле, с максимально широким кругом союзников и сверхконсолидацией внутренних ресурсов. Необходимо государство- крепость, которое должно быть готово в любой момент не только встретить, но и нанести разрушительный удар, чтобы предотвратить с беспрецедентной методологией любые враждебные амбиции, характерные для гибридной войны.

<Параллельно со строительством государства- крепости в Армении должна быть реализована столь же разумная и методичная, а не эпизодическая программа возможного подрыва и дезинтеграции искусственного формирования противника. Все это области, которые требуют большой самоотверженности и воли, и только трудной и упорной работы, но кто сказал, что иметь государство в Передней Азии, развивать и укреплять его - легкая задача>, - отметил политолог.