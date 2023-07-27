Четверг, 27 Июля 2023 12:24

АрмИнфо. Адвокаты Армении и Арцаха призвали международное сообщество оказать активную поддержку народу НКР в снятии блокады и предотвращении гуманитарной катастрофы, в том числе путем осуждения геноцидной политики властей Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба Палаты адвокатов Армении, соответствующий призыв был озвучен по итогам совместного заседания Совета Палаты адвокатов Республики Армения и Совета Палаты адвокатов Республики Арцах.

В заседании с правом совещательного голоса также участвовали ректор Академии адвокатов РА, руководитель Аппарата Народного защитника Палаты адвокатов РА и руководитель Аппарата Народного защитника Республики Арцах. В ходе заседания обсуждалась исключительно трагическая ситуация, сложившаяся в Республике Арцах.

"Участники совещания констатировали, что Республика Арцах оказалась в полной блокаде, в результате чего Арцах оказался отрезанным от внешнего мира. В результате сопоставления фактов и с учетом международно-правовых норм Советы адвокатских палат Арцаха и Армении выступили с совместным заявлением, в котором прямо призывают: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Совет европейских адвокатов и юридических обществ, Международные и отечественные структуры, занимающиеся защитой прав человека, Федеральную палату адвокатов Российской Федерации (как партнерскую структуру государства-участника трехстороннего соглашения),партнерские коллегии адвокатов и ассоциации других государств оказать активную поддержку народу Арцаха в снятии блокады и предотвращении гуманитарной катастрофы, в том числе путем осуждения геноцидной политики властей Азербайджана", - сообщили АрмИнфо в пресс-службе Палаты адвокатов РА.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8 месяцев не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.

26 июля Армения направила 360 тонн гумпомощи Арцаху, однако, со вчерашнего вечере, порядка 20 фур находятся в Корнидзоре и ждут разрешения на проезд через Кашатагский коридор. За процессом следят, в том числе представители мониторинговой миссии ЕС в РА.

До сих пор переговоры российских миротворцев с азербайджанской стороной не дали результата, вражеская сторона продолжает преступную блокаду Арцаха. В Азербайджане заявили, что пусть арцахцы не надеются на задействоание дороги Степанакерт-Горис, игра окончена! В Баку заверили, что Армения в Брюсселе дала согласие на задействование дороги Степанакерт - Акна (Агдам). В пресс-службе премьера РА назвали эту информацию ложью. В МИД Армении же заявили, что грузы с гумпомощью будут стоять в Корнидзоре, на въезде в коридор, соединяющий Армению и Арцах до тех пор, пока Азербайджан не откроет дорогу.