Четверг, 27 Июля 2023 12:20

АрмИнфо. На наших глазах разворачивается преднамеренная кампания президента Азербайджана Ильхама Алиева по этнической чистке в Арцахе. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал член Палаты представителей Конгресса США Фрэнк Паллоне.

"Госдеп и международное сообщество должны дать понять, что это неприемлемо, и применить санкции. Неспособность открыть границу сейчас спровоцирует непостижимый гуманитарный кризис", - написал Паллоне.

Напомним, что 120 тысяч жителей Арцаха стоят на пороге голодной смерти из-за осады, устроенной Азербайджаном. Цивилизованное международное сообщество в погоне за энергоресурсами позабыло и об универсальных правах человека, и о демократии, и международном праве в целом, уже 8-ой месяц не замечая террор, учиненный Азербайджаном в отношении Арцаха.

26 июля Армения направила 360 тонн гумпомощи Арцаху, однако, со вчерашнего вечере, порядка 20 фур находятся в Корнидзоре и ждут разрешения на проезд через Кашатагский коридор. За процессом следят, в том числе представители мониторинговой миссии ЕС в РА.

На этом фоне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что власти Азербайджана обязаны в ближайшее время гарантировать безопасность и свободу передвижения по Кашатагскому коридору и не допустить дальнейшей эскалации кризиса.

"Мы приняли к сведению выраженную властями Азербайджана готовность также поставлять товары через город Агдам (Акна). Это не следует рассматривать как альтернативу открытию Кашатагского коридора. ЕС также отмечает, что деятельность МККК в регионе серьезно пострадала, и призывает к ее полному возобновлению, включая медицинскую эвакуацию и доставку гуманитарной помощи. ЕС подчеркивает, что гуманитарный доступ не должен политизироваться никакими субъектами", - отметил Боррель.

До сих пор переговоры российских миротворцев с азербайджанской стороной не дали результата, вражеская сторона продолжает преступную блокаду Арцаха. В Азербайджане заявили, что пусть арцахцы не надеются на задействоание дороги Степанакерт-Горис, игра окончена! В Баку заверили, что Армения в Брюсселе дала согласие на задействование дороги Степанакерт - Акна (Агдам). В пресс-службе премьера РА назвали эту информацию ложью. В МИД Армении же заявили, что грузы с гумпомощью будут стоять в Корнидзоре, на въезде в коридор, соединяющий Армению и Арцах до тех пор, пока Азербайджан не откроет дорогу.