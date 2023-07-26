Среда, 26 Июля 2023 17:45

АрмИнфо. Власть в Ереване надо брать. Об этом говорится в заявлении Союза офицеров запаса СНБ.

<Мы уже заявляли, что придаем большое значение выборам в Совет старейшин Еревана, поскольку в случае победы действующей власти это станет дополнительным средством подчинить страну влиянию Турции. Мы и сегодня исходим из того, что оппозиция способна победить кандидата от власти только в случае единых действий, поэтому участие в выборах обязательно, а бойкот их по надуманным мотивам приравнивается к поведению, характерному для карманной оппозиции>, - говорится в заявлении.

Офицеры запаса СНБ считают, что если даже оппозиционные парламентские фракции <Армения> и <Честь имею> не выставят на выборах

ни одного кандидата, они обязаны всеми возможными средствами поддержать политическую силу, в том числе, выделившуюся из их рядов, которая будет действовать от реальной оппозиции, возьмет на себя обязательство самоотверженно вести предвыборную борьбу с действующей властью и победить в Ереване. Власть в городе надо брать>, - отмечается в заявлении.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 17 сентября. Избирателям предстоит избрать 65 членов Совета, которые, в свою очередь, выберут мэра города.